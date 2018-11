Le fasi dell'atterraggio su Marte della sonda InSight

Intorno alle 9 ora italiana, la sonda InSight atterrerà su Marte, dopo un viaggio durato 6 mesi e mezzo, per studiare in profondità il sottosuolo del pianeta.

Il lander attraverserà la sottile atmosfera marziana, utilizzando prima lo scudo termico e poi un paracadute che ne rallenterà la caduta. Nell'ultima fase, farà uso dei suoi retrorazzi per scendere lentamente sulla superficie del pianeta e atterrare nell'Elysium Planitia, un'area pianeggiante scelta appositamente per ragioni di sicurezza.

Il sito di atterraggio si trova nella parte ovest dell'Elysium Planitia, a circa 4,5 gradi di latitudine nord e 135,9 gradi di longitudine est, a 600 chilometri dal Cratere Gale, luogo di atterraggio di Curiosity.

Un altro motivo per cui è stato scelto quel luogo è la sua vicinanza all'equatore, il che consente al generatore solare della sonda di poter fornire costantemente energia in ogni momento dell'anno. Infine sulla scelta di Elysium Planitia ha influito anche la struttura del suolo che in quell'area può essere scavato più facilmente.

