“Il Salotto delle Celebrità”, hospitality affermata a Venezia da ormai ben quattro edizioni, termina con gran successo la sua partecipazione in occasione della 81ª edizione della Mostra Internazionale Cinematografica, svolta dal 28 agosto al 7 settembre.

Il format ha fatto nuovamente tappa al Lido di Venezia e si è svolto, per il primo anno, in una location di tutto rispetto: una lussuosa villa privata, sviluppata su quattro piani, con affaccio diretto sul mare e piscina dedicata, proprio a 200 metri dall’ingresso del famigerato Red Carpet. L’hospitality ha presentato un programma talk coinvolgente con ospiti dal mondo dello spettacolo ed un fitto calendario di incontri, presentazioni ed interviste. Ha inoltre dato la possibilità a brand della moda, del food&beverage e professionisti del settore beauty, di far ammirare le proprie creazioni ed eccellenze.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web, con l’obiettivo di raccontare in tempo reale grandi eventi internazionali come il Festival del Cinema di Venezia ed il Festival di Sanremo. L’hospitality nasce da Alessandro Grifa, titolare dell’AG Agency Production, e dalla sua passione per il mondo patinato dello spettacolo e del glamour: l’obiettivo sposa l’idea di utilizzare la popolarità di personaggi famosi e celebrities per raccontare e pubblicizzare realtà artigiane e imprenditoriali presso alcuni dei maggiori eventi mediatici della penisola.

Durante il format, imprenditori e professionisti del settore beauty, nonché fashion designer, artisti e artigiani, hanno presentato le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici comunicati nei principali canali web e social. L’hospitality si è sviluppata su sei room, ognuna delle quali è appositamente studiata per incontrare le esigenze di sponsor e celebrities presenti. La Live & Conference Room si è presentata come un’area dove vip ed imprenditori hanno commentato in diretta il Festival ed approfondito tematiche attuali, incalzati dalle domande della presentatrice Raffaella di Caprio.

La Beauty Room si è rivelata invece uno spazio dedicato al benessere del corpo, dei capelli e del viso, dove le celebrità hanno trascorso momenti di relax, accolti e coccolati da operatori esperti e brand leader nel settore. Ognuno di loro ha infatti proposto prodotti esclusivi e trattamenti altamente innovativi. I vip sono stati infatti presi in cura dai nostri hair stylist, make-up artist e professionisti del settore, giunti da tutta Italia, e aiutati dalla presenza di brand di alto livello, come Germana Quasi e BRS Italia.

La Vip Lounge Room si è riconfermata nuovamente la zona più amata dai nostri ospiti: le rinomate aziende enogastronomiche hanno deliziato e intrattenuto i vip con i loro show cooking e degustazioni culinarie. La Gift Room si è proposta invece come occasione per i Brand sponsor di far conoscere la propria attività, omaggiando le Celebrità ospiti con alcuni dei loro prodotti per scatti fotografici.

Il format, grazie al successo mediatico ottenuto negli anni precedenti, ha poi avuto l’onore di riconfermare due nuove aree. Per prima La Wellness Room, dove le celebrities sono state coccolate dall’azienda Diabasi e dalle mani esperte dei suoi massaggiatori professionisti.

Ed infine la Shooting Room, lo spazio dedicato a veri e propri servizi fotografici per Celebrità ed imprenditori presenti.



Il programma

L’hospitality si è avviata ufficialmente il giorno 2 settembre, riservando sei giornate cariche di emozioni ed interazioni. La conduttrice Raffaella Di Caprio, nella Live Room, ha infatti commentato ed approfondito tematiche di natura sociale, incalzando anche qualche

opinione e pronostico sugli attualissimi film in gara alla Mostra.

E dopo una serie di interviste, anche il palato vuole essere soddisfatto: a questo hanno pensato Lorenza e Lorenzo Nardo ed il loro team del Bar Caffè Barocco, insieme ad Alice Pulici dell’azienda Gota de Mundo.

Tra le eccellenze presenti nella postazione bar, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di degustare i prodotti firmati Ca’ di Rajo, Selins, Gota De Mundo, Partesa e Maia. Dal classico vino alla particolarità del gin al radicchio e sedano, le Celebrities hanno avuto modo di assaggiare rinfrescanti cocktail ed aperitivi.

Dal beverage d’eccellenza si passa successivamente alla preparazione di prelibatezze italiane, realizzate dai nostri chef Samuel Avitabile, Antonella D’Alfonso, Lorenzo Baldacci, Giuseppe Lo Mastro, Rosario Amato e Simone Piranda, capitanati da Antimo Migliaccio. Alle creazioni degli chef presenti, si è aggiunto poi un piatto tipicamente italiano: la pizza. Le sapienti mani di Fabio Ferrara, Vincenzo La Porta e del loro team di professionisti, hanno regalato una vera e propria esperienza culinaria, spaziando tra sapori classici ed innovazioni

della tradizione enogastronomica. Anche il settore Moda è stato protagonista in queste strepitose giornate all’insegna della Cinema Italiano, caratterizzato da firme uniche che hanno fatto brillare l’hospitality. Si sono particolarmente distinti Impero Couture di Luigi Auletta, che per l’occasione ha fatto brillare ben sette celebrities, incantando il Red Carpet della Biennale: Katherine Kelly Lang, Francesca Tocca, Ginevra Lamborghini, Cosmary Fasanelli, Maddalena Svevi, Viviana Vizzini e Marcella Ovani. Atelier Pipolo, realizzando un abito dal sapore lussuoso che solo il made in Italy artigianale sa dare.

Lo stesso è stato valorizzato al meglio dalla presenza elegante e dirompente di Matilde Brandi, che lo ha indossato con grande classe sul Red Carpet della Mostra del Cinema. Carmela Luciani, designer audace, crea abiti uomo innovativi, ispirando inclusività e sfidando confini nel mondo della moda, indossati sul tappeto rosso dall’inconfondibile stile di Massimiliano Morra. Cotton and Rock, un brand di alta moda che celebra l’unicità femminile, e che ha voluto valorizzare la figura di Federica Calemme per il passaggio sul Red Carpet. Dea Fea, simbolo della moda campana accessibile a tutti, che ha fatto indossare uno dei suoi meravigliosi abiti a Ginevra Lamborghini per il passaggio sul tappeto rosso. Desiata Design di Lorenza Desiata, linea di alta sartoria di Milano specializzata in cappe e mantelle, che per l’occasione ha proposto e fatto indossare i suoi abiti esclusivi a Jessica Cardinali.

Divina Couture, fondata da Divina Iannazzo, rivoluziona la moda con abiti unici realizzati per la prima collezione femminile dedicata ai Queen. Raffaella di Caprio e Lorena Pereira hanno prestato i loro volti all’indosso di queste magnifiche creazioni sul Red Carpet della Biennale. Inoltre, tutte le celebrità ospiti del nostro format hanno avuto a loro disposizione dei veicoli forniti da New Rivauto, coordinando così tutti i trasferimenti necessari nelle giornate della Mostra del Cinema di Venezia. È doveroso citare anche tre eventi che hanno illuminato la notte veneziana: si sono rispettivamente svolti tre party di grande successo, alla presenza di imprenditori e celebrities. Di seguito citiamo il Novella 2000 Party Night, realizzato con la collaborazione del direttore Roberto Alessi, il party Impero Couture dedicato allo stilista Luigi Auletta e alle sue scintillanti creazioni, ed infine il Party Loven Hub, dove due sfilate di moda hanno senza dubbio catturato lo sguardo attento dei partecipanti.

Tanti sono stati gli ospiti che hanno presenziato all’hospitality ed al Gran Galà, tra cui Raffaella Di Caprio, Roberto Alessi, Katherine Kelly Lang, Anna Falchi, Adriana Volpe, Mietta, Francesca Tocca, Maddalena Svevi, Taylor Mega, Cosmary Fasanelli, Viviana Vizzini, Greta Rossetti, Antonella Fiodelisi, Jessica Cardinali, Simona Tagli con Georgia Ambrosoli, Federica Calemme, Sofia Giaele De Donà, Ginevra Lamborghini, Cecilia Capriotti, Milena Miconi, Massimiliano Morra, Marcella Ovani, Perla Vatiero e tanti altri.

Un sentito e particolare ringraziamento va inoltre a tutte le aziende sponsor che hanno partecipato in queste splendide giornate: Fetartuf di Federica Scremin, Maria Lucia de Francesco Couture, Isabella Rigoli di Estetica Lugano sagl, Selins, King’s salumi, Caseificio Nuova Fossolese, Ca’ di Rajo, Partesa, Biolab X, LovenHub di Matteo Tinti, Azazie con volto Alessia Tresoldi, Maricla Costruzioni, Union Gas e Luce, Caseificio Franzese, Passione Pizza di Giuseppe de Lucia, Kettmeir, Pastificio Soldati, Wagyu altoadige, Al Carrettino, Farina Farchioni, Ristofoods, Pastaline, Antonino Cedro Haute Couture, Eric House Device, Solisa di Isabella Solimeo, Adamantis con Francesca Ceccarelli e Giuseppe Luigi Iannetti con Romana Cenesi.