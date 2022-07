Il circolo Partito Democratico di Milazzo inaugurerà la nuova sede venerdì 8 alle ore 19:00. Situata a Piazza Nastasi, nel cuore del centro cittadino, porterà il nome di Nino De Gaetano, politico e sindacalista di razza, figura identitaria per tutta la sinistra milazzese.

Personaggio stimato per la sua coerenza e per l’impegno sociale, era stato sugli scranni a Palazzo dell’Aquila nelle ultime due legislature. Esponente del centrosinistra, nel 2015 era stato eletto con la lista civica DEM a sostegno del Sindaco Giovanni Formica ricoprendo il ruolo di Capogruppo.

Fuori dal Palazzo municipale Nino De Gaetano è stato un sindacalista della CGIL, impegnandosi sempre nella difesa dei lavoratori e dei più deboli. Alla serata inaugurale interverrà una madrina d’eccezione, l’onorevole Caterina Chinnici, che proprio da Milazzo inizierà la sua campagna elettorale in provincia di Messina per le primarie del centrosinistra, programmate per il 23 luglio.

Sarà l’occasione per incontrare cittadinanza e stampa e lanciare la proposta per un cambio di passo alla guida della Regione Sicilia. Entusiasta il Segretario cittadino Salvatore Gitto:

“Sarà presente la deputazione nazionale e regionale del PD a sostegno della candidatura della nostra Eurodeputata – ha chiosato Gitto – e come vicinanza al nostro circolo, pronto a riconquistare spazio nella vita della città”.