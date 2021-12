Venerdì, la Polonia ci ha fornito un altro ottimo esempio di provvedimento tipico di un governo sovranista. Il governo polacco, come è noto a tutti, è un esempio di libertà e democrazia tanto che è rimasto alquanto sorpreso delle critiche ricevute per il suo operato dalla rete televisiva Tvn.

Essendo parte dell'Ue e non ritenendo conveniente, almeno per il momento, uscirne, a Varsavia allora hanno pensato di risolvere il problema non alla vecchia maniera radendo al suolo sede e impianti dell'emittente, ma alla nuova maniera più elegante e, si fa per dire, democratica, utilizzando una legge approvata alla camera bassa con 229 voti a favore, 212 contrari e 11 astenuti, in base alla quale viene vietato a qualsiasi soggetto non europeo di possedere una partecipazione superiore al 49% in emittenti televisive o radiofoniche in Polonia.

Vedi il caso, Tvn è di proprietà dell'americana Discovery, che pertanto dovrà vendere la sua quota di maggioranza. Discovery è l'unico proprietario di media non europeo in Polonia, per questo la legge è considerata mirata. Il presidente della Polonia Andrzej Duda avrà la decisione finale sul provvedimento, può approvarlo, respingerlo o inviarlo alla Corte Costituzionale, vicina al governo di destra, per una valutazione.

"L'esito del voto a sorpresa di oggi al Parlamento polacco dovrebbe allarmare qualsiasi impresa che investe in Polonia e chiunque abbia a cuore la democrazia e la libertà di stampa. Con questo voto, la Polonia mina i valori che hanno legato la Polonia all'Europa e sradica le fondamenta delle relazioni polacco-americane. Facciamo ora appello al presidente della Repubblica della Polonia, Andrzej Duda, affinché mantenga la sua parola e ponga il veto su questa legislazione".

Così il gruppo americano Discovery ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento polacco del disegno di legge. (Fonte LaPresse)