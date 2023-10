Il giudice Torres ha risposto alla lettera della SEC, in cui si afferma che il regolatore intende pianficare con Ripple i tempi tecnici di una risoluzione per porre fine alla battaglia legale.

Di contro la Torres se da un lato ha approvato la richiesta, dall'altro ha fissato un programma definitivo sui rimedi per entrambe le parti nel caso in cui non riescono a trovare un accordo.

Ecco perché il prezzo di XRP ha registrato un aumento del 15%, puntando ad un nuovo rally.