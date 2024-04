Puglia: Conte fa ‘uscire’ i suoi dalla maggioranza ma poi subito dopo lui 'entra' nella stanza di Emiliano.

Giuseppe Conte, dopo gli ultimi arresti che hanno coinvolto altri esponenti politici nominati da Emiliano, ha annunciato il clamoroso ritiro dei cinquestelle dalla giunta regionale. Ma appena terminata la affollata conferenza stampa nella sede della regione Puglia, si è alzato per entrare nella stanza accanto.

La stanza era quella di Michele Emiliano, con cui si è trattenuto da solo per oltre un’ora. Risultato del faccia a faccia: un 'Patto per la legalità e la buona amministrazione' in 5 punti.

L'obiettivo "prioritario è quello di promuovere pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica dei cittadini e la più ampia partecipazione democratica, nonché forme di controllo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica".

Proposte accolte da un Emiliano visibilmente soddisfatto dello scampato pericolo.