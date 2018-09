Emozioni tra Scienza e Letteratura, si apre il 6 ottobre la 16.esima edizione del festival BergamoScienza

La XVI edizione del festival BergamoScienza si aprirà alle ore 17 di sabato 6 ottobre con l’incontro "Le emozioni tra scienza, cervello e letteratura", che vedrà come protagonisti, lo scrittore Ian McEwan ed il neuroscienziato Ray Dolanper dialogare tra loro per indagare i punti di contatto fra le reciproche discipline, solo apparentemente distanti.

I due condividono, oltre all'amore per le escursioni in montagna, dalle Dolomiti all’Hymalaya, anche una grande passione per la scienza. Ian McEwan ha una mirabile capacità di indagare la mente umana, mentre Ray Dolan è alla guida di un gruppo di ricerca sul rapporto tra cognizione, emozioni e disturbi psichiatrici all’University College of London.

A Dolan, Ian McEwan ha dedicato il romanzo The Children Act diventato un film (sceneggiato dallo stesso autore) in uscita il prossimo 18 ottobre nelle sale italiane con il titolo "Il Verdetto", diretto da Richard Eyre ed interpretato da Emma Thompson, Stanley Tucci e Fionn Whitehead.

BergamoScienza animerà la città fino a domenica 21 ottobre con oltre 160 eventi, conferenze, laboratori interattivi, spettacoli e mostre tutti gratuiti. Molti saranno i personaggi di fama internazionale che si alterneranno per raccontare le meraviglie della scienza con un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori.