East Market sbarca in Mecenate, domenica 23 settembre riparte la stagione nella nuova location

Dopo 46 edizioni presso la storica venue di via Lambrate, East Market cambia casa e lo fa in grande stile: la nuova location da domenica 23 settembre sarà via Mecenate, 84. Passati 4 anni d'intensa attività che ha visto alternarsi circa 4 mila espositori e oltre 250 mila presenze, East Market ha deciso di crescere ancora con l’atmosfera che ha sempre conquistato appassionati e curiosi, da Milano, come da tutta Italia e spesso anche dall’Europa.

250 selezionati espositori tra collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer sono pronti per allestire le loro postazioni. Tutti con un comune denominatore: sono rigorosamente selezionati dallo staff di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il market e ne è diventato un punto di forza. Questo terreno funziona anche come banco di prova per talenti emergenti, che sfruttano questa opportunità di contatto con il pubblico per testare i loro progetti e creazioni. Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Novità della stagione sarà anche l’apertura delle iscrizioni ai negozi. Non solo privati quindi, ma, anche i migliori professionisti del settore sempre accuratamente selezionati dallo staff di East Market.

Tra gli espositori alcuni dei fedelissimi come Riffblast da Bologna che reinterpreta vecchie serigrafie, icone religiose e giubbotti di pelle, Sin Control Vintage da Torino con una vasta offerta di abbigliamento e accessori vintage e Danny Ru Vintage da Bergamo specializzato in abiti denim e customizzati. Tra i nuovi espositori: gli illustratori Francesco Conti e Sofia Olivari che propongono centinaia di stampe, xilografie e illustrazioni. Paolo Pezzotti che raccoglie giocattoli ‘70/’80/’90 di diverse categorie e rarità, fondi di magazzino o usati ma completi e in perfette condizioni.

Il nuovo spazio di oltre 6000 mq sarà organizzato in un ambiente unico, quindi non ci sarà più la divisone tra vintage e handmade. Nello stabilimento completamente restaurato, ex sede di una fabbrica aeronautica, pubblico ed espositori potranno usufruire di numerosi confort come i locali climatizzati, un ampio cortile esterno e servizi igienici completamente ristrutturati.

Ampliata anche la sezione food. All'interno si troverà un corner principale chiamato sempre East Market Diner (come il locale di via Ventura, che rimane operativo) dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra. Il menù internazionale è ampliato con Hot Dog, Pulled Pork, Bun e Burritos oltre ai consueti Jerk Chicken, Burgers e molto altro. Nella parte esterna il food market con vari truck sempre con offerta di cucina internazionale dal giapponese al brasiliano, dal greco allo statunitense senza dimenticare la cucina italiana e molte proposte per vegani, celiaci e kids, completati da numerosi punti birra.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee mai viste prima. DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget.

Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.

East Market

domenica 23 settembrevia Mecenate, 84 – MilanoIngresso libero