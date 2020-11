Buone notizie per tutti gli utenti che passeranno da PS4 a PS5 e che da più o meno tempo sono possessori di un abbonamento PlayStation Plus.

E' infatti oramai ufficiale che tutti i giochi riscattati tramite il servizio, saranno liberamente utilizzabili su PS5 senza alcun vincolo.

La notizia lascia tirare un sospiro di sollievo a molti, che avranno così qualche giorno in più per iniziare ad acquistare i primi costosi giochi per la nuova console di casa Sony!