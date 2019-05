Il Fanciullino di Milano

Il progetto il #Fanciullino rientra nel più ampio programma di #FondazioneCariplo, @lacittàintorno, che consiste in diverse azioni per trasformare le #periferie di Milano in luoghi di aggregazione sociale anche attraverso interventi culturali e creativi.

Cinque giornate di festa al Corvetto, Gallaratese, Giambellino, Adriano, Niguarda, con balli e debutti di spettacoli. Altri due appuntamenti di approfondimento con presentazione del documentario e del libro sono previsti il 21 maggio e 27 maggio. Lacittàintorno è il nuovo programma di FondCariplo dedicato alla rigenerazione urbana di Milano. Da oltre 25 anni Fondazione Cariplo è impegnata nel sostegno di progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, sociale e ricerca scientifica.

"Il Fanciullino", in cinque quartieri della città | 5-27 maggio per Eventi a Milano. Cinque giornate di festa, tutte ad ingresso libero con debutto da Corvetto. Proseguirà Gallaratese; Giambellino; Adriano; Niguarda. Sabato 25 Maggio è prevista “La festa a Niguarda” presso il Centro sociale di via Grivola 10, dove sono state raccolte le preziose testimonianze degli over 70 che qui si riuniscono per dare vita e respiro al fanciullo che sentono ancora forte dentro di loro. Aperti al gioco, al desiderio di incontro, all’amore, alla felicità non mancheranno di lasciarsi andare alle danze con il maestro Claudio Merli, musicista e cantante milanese tra gli ultimi detentori del liscio ambrosiano.

Alle ore 19 debutto in prima assoluta dello spettacolo teatrale ideato e diretto da Renata Ciaravino con in scena gli attori: Renato Avallone, Camilla Barbarito, Marianna Esposito e Alessandro Sampaoli e la partecipazione straordinaria dei fanciullini Osvaldo Tarelli e Martina Pontil.

Il 27 maggio 2019, presso la Cascina San Paolo nel quartiere Adriano di Milano (via privata Trasimeno 41), ultimo appuntamento a chiusura del progetto Il Fanciullino, con lo spettacolo che nasce da una serie di incontri e interviste con gli abitanti over 70 dei 5 quartieri milanesi, nato dall'intento di indagare se lo spirito fanciullo, negli anziani Milanesi è ancora vivo.

A partire dalle ore 16.00 in programma la presentazione del film documentario di Francesco Cusanno, che racconta le fasi del progetto di Dionisi Compagnia Teatrale, e del libro di Chiara Martucci, con l'obiettivo storico, sociologico e culturale, riuscito, di pubblicare i racconti e le interviste degli abitanti dei quartieri periferici coinvolti al progetto.

