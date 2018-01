Domenica 11 febbraio, evento Carnevale al Bioparco di Roma

In occasione di Carnevale, il Bioparco di Roma ha reso nota una promozione speciale per festeggiare l'evento: dall'1 al 13 febbraio (martedì grasso) tutti i bambini mascherati fino ad un'età di 12 anni avranno diritto all’ingresso gratuito.

Il carnevale al Bioparco culminerà poi domenica 11 febbraio dalle ore 11.00 alle 16.00 con una giornata di festa in cui saranno organizzate varie attività, da spettacoli, a visite guidate, al face painting e gli incontri ravvicinati con gli animali a tema mimetismo.









Questo il programma della giornata.

Alle 12.30 e 15.00 andrà in scena lo spettacolo ‘Il Carnevale degli animali’, in cui bambini e adulti saranno coinvolti in prima persona in situazioni comiche aventi come protagonisti gli animali del Bioparco. Al termine tutti i bambini riceveranno un gadget.

Le famiglie potranno inoltre prendere parte al percorso animato I vestiti degli animali: un'avvincente visita guidata tra livree mimetiche per nascondersi, penne lunghe e colorate per attirare le femmine e colori vivaci per comunicare il pericolo, per scoprire tante curiosità sul mondo animale.

Per tutto il giorno truccatrici professioniste saranno a disposizione per trasformare bambini e adulti nel proprio animale o personaggio preferito.

Infine, saranno organizzati gli A TuxTu con gli animali… perché per loro tutti i giorni è Carnevale! Incontri ravvicinati con blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri alla scoperta dei travestimenti che permettono agli animali di vivere nel proprio ambiente.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.