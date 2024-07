VOGLIO SOLO LA MIA LIBERTA’



Ho camminato tanto in tutta la mia vita

ripercorrende strade e facce inutili

Ho riso e ho pianto

Ho vinto e ho perso

Son rimasto solo io.

Ho visto gente

crescere con me

poi andare via.

Ho visto gente perdersi con me

e non tornare più.

Travestiti eroi di un giorno solo

scomparsi poi per sempre.

Ho acceso televisioni che

parlavano di vizi privati

e di pubbliche virtù

Ho letto libri squallidi

nei deserti dell’anima

che trovandosi più sola si vestiva di maschere.

Ma adesso basta, adesso sono io

non voglio aspettare più.

Basta con questo vivere inutile che

nulla mi porterà.

Volano via le ingratitudini

nel clamore dell’ipocrisia

Sesso, Bambini e Razze

Stupidi Padroni andate via.

Adesso basta con il vittimismo.

Voglio Solo la mia libertà.

Voglio Solo un mondo migliore

Infallibili guitti, andate via.