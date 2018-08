Campania: più treni verso il mare

14 treni aggiuntivi, per ben 8.500 posti a sedere in più.

Per rispondere alle esigenze di mobilità dei turisti e dei pendolari del mare, a partire da venerdì 3 agosto e fino a domenica 2 settembre 2018, durante tutti i weekend, la Regione Campania potenzia i collegamenti ferroviari Trenitalia verso le località di mare a Nord e a Sud, con 14 treni aggiuntivi, per ben 8.500 posti a sedere in più.





Sulla linea Napoli-Formia, ogni sabato e in tutti festivi, viaggeranno 2 treni straordinari.

Sulla linea Salerno-Sapri, ogni sabato ci saranno 4 treni in più, mentre sulla linea Napoli-Sapri, i treni aggiuntivi saranno 2 il venerdì, 5 il sabato e 1 la domenica.