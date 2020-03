Uno strumento antico come la storia dell’uomo si rivela efficace anche nel 2020 del Coronavirus.

Il baratto “pro bono” ovvero barterforgood.com, in un solo giorno di avviamento, ha totalizzato disponibilità da parte di aziende a donare merci varie per un valore di circa 500.000 euro. Così ci rivela l’ufficio stampa del gruppo di Marco Melega, Un risultato al di la delle aspettative, che però non rende una piena soddisfazione all’iniziativa delle donazioni in natura.

Infatti, se da un lato il tessuto aziendale ha risposto positivamente, dall’altro mancano ancora i soggetti che possano rappresentare gli adeguati beneficiari impegnati nella lotta contro il Covid-19.

Diciamo la verità. E' passato un solo giorno e Melega è fiducioso.

D’altra parte sono giorni concitati e barterforgood.com sta “sbracciando” a fatica nel turbolento mare della frenesia comunicativa e dallo stress delle varie istituzioni sottoposte all’incalzante avanzata del virus nemico.

In questo contesto appare però chiara la voglia di speranza della solidarietà italiana. Tante sono le donazioni, tante le iniziative volte a veicolare risorse a favore all’emergenza sanitaria. Barterforgood.com è una di queste e con il proprio risultato d’avvio, seppur minuscolo nella macro-esigenza nazionale, dimostra i presupposti di poter contribuire.

Per questo motivo invitiamo tutti a segnalare Enti Pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni, onlus aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, ricerca scientifica utili alla lotta contro il Covid-19, a cui interessi beneficiare delle donazioni in natura. Le segnalazioni possono essere processate mediante i contatti presenti sul sito web barterforgood.com.

Facciamo girare, come qualsiasi altra iniziativa volta a supportare la lotta contro il coronavirus. Tutti insieme, uniti ce la faremo.