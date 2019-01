Dj Aniceto non va all'Isola dei Famosi

Altro rifiuto da parte di Mediaset per l’entrata nell’isola dei famosi di un altro personaggio dello show business, ma in questo caso sembra che la motivazione sia il cambio di rotta che ha subito la trasmissione in questo periodo.

Molte le polemiche in corso e invece altri personaggi “dubbi” confermati a partecipare, certo tutto serve per far parlare, discutere e creare audience, però il DJ Chiambrettiano ci sarebbe stato bene nel “Circo” dell’Isola, con i suoi continui richiami a bere il latte invece dell’alcool… sull’isola di latte ce ne sarebbe stato ben poco… ma anche l’alcool, la droga sicuramente sarebbe mancata in questa edizione dopo lo scandalo dell'anno scorso e quindi Aniceto non avrebbe potuto gridare allo spaccio e nemmeno litigare con Morgan o Sferaebbasta.

Nell’Isola avrebbe dovuto mettere a dura prova il suo fisico, e anche lì la vedo dura, però sarebbe stata una figura simpatica, gioiosa, senza lo stress cha hanno tutti di apparire, Peccato veramente.