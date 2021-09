E’ tornato l’Expodental Meeting di Rimini, il più importante evento italiano che riunisce i professionisti del settore dentale. Immancabile è stata la presenza di fresissima®, con la sua distintiva attenzione al cliente e il suo stile accattivante, capace subito di catturare l’attenzione.

A fiera ormai conclusa è tempo di bilanci.

L’edizione di quest’anno, post chiusure Covid, ha fatto i conti con un’area espositiva sicuramente ridotta rispetto alle manifestazioni precedenti, con una conseguente minor affluenza. Nonostante queste premesse i numeri ci parlano di 9.000 visitatori nell’arco dei 3 giorni di fiera e di 200 espositori partecipanti all’evento.

Tra questi marchi ha spiccato fresissima®, da sempre sinonimo di qualità e cura dei dettagli, che con il suo colore distintivo, l’arancione, ha come sempre fatto da caloroso e vivace catalizzatore per i visitatori, che anche in fiera hanno potuto rincontrare e apprezzare gli esclusivi prodotti di questa azienda, unica a produzione Made in Italy nel settore dentale per frese in carburo di tungsteno. Una qualità unica che si è vista e ha conquistato al primo sguardo.

Sguardo che non poteva non soffermarsi sulla scritta “30” sullo sfondo dello stand, a festeggiare il traguardo dei 30 anni di attività di quest’azienda leader nella produzione di strumenti dentali di alta precisione e apparecchiature per ultrasuoni di ultima generazione.

Un successo per fresissima® a bilancio conclusivo dell’evento fieristico, una riconferma nella lunga storia di questa azienda italiana che porta avanti qualità e innovazione come propri capisaldi, anche nella prospettiva dei prossimi 30 anni, in direzione dei quali fresissima® si proietta, sempre e a buon diritto, da leader nel mercato dentale.