Mentre molti aspettano un suo remix d'eccezione, il dj producer di Mark Donato sta per pubblicare un nuovo singolo dal titolo misterioso "Nibiru". E' decisamente in stato di grazia, l'artista toscano, la cui attività in questo periodo è spesso raccontata da media di riferimento come TG Com Movida o DiTutto Channel (con cui è iniziata una sorta di collaborazione musicale).

"Sto lavorando ad un nuovo remix per un brano di Den Harrow, un vero mito per gli artisti della mia generazione e non solo", spiega Mark Donato. In effetti Den Harrow è senz'altro uno degli artisti più rappresentativi dello splendido periodo della italo dance, gli anni anni '80.

Non è finita, ogni sabato il sound di Mark Donato lo si può ascoltare dalle 20:30 su Blues Lines Radio e ovviamente su Spotify le sue tracce non mancano, assolutamente, anche perché spesso la sua musica viene selezionata per le playlist di riferimento.



Ma chi è Mark Donato?

Il dj producer toscano è un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto "Last Night Francesca St. Martin", un brano uscito su Universal…



Mark Donato su Spotify

open.spotify.com/artist/4LOqmKh1QqIFZApffuLnEu?si=41gyTrT-SkGffMel6jZPnQ