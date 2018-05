Un’altra estate il singolo d’esordio discografico di Margherita Pettarin

“Un’altra estate” è il singolo d’esordio discografico di Margherita Pettarin, una canzone vivace con un testo prettamente estivo che racconta una storia d’amore reale, il tutto accompagnato da un videoclip appassionante e travolgente girato a Jesolo Lido vicino al faro, una località balneare del Veneto.

“Con questo pezzo vorrei trasmettere quel tipo di freschezza e serenità che le persone riescono ad avere solo in estate. Ho voluto condividere in modo semplice un amore di quelli che si creano in estate, in riva al mare o in discoteca. Mi piacerebbe che con questa mia canzone si riesca a trasmettere tanta voglia matta di ballare!” racconta Margherita.

Margherita Pettarin è una giovane cantautrice di Gorizia, ha venti anni, è diplomata al Liceo Linguistico Scipio Slataper di Gorizia nel 2017, canta, recita e pratica sport fin da quando era bambina, fino a farla diventare una vera atleta (ostacoli e velocità) ottenendo ottimi risultati a livello nazionale.

Cantautrice e musicista, compone e scrive i propri brani, cercando uno stile personale e studiando la tecnica di scrittura insieme ad autori affermati nel panorama discografico musicale italiano.

Altra grande passione di Margherita Pettarin è la moda, che la porta ad avere un grande riscontro con una fascia da vincitrice nazionale “Ragazza moda e spettacolo“.

Margherita fa parte del progetto emergenti "MMline song lab Italy".





Video:

https://www.youtube.com/watch?v=JeJSBa7Lcfc

Social:

Facebook: https://www.facebook.com/MargheritaPettarinOfficial/

Instagram: https://www.instagram.com/margheritapettarin/?hl=it