Sarà per lo scandalo del diesel dello scorso anno, sarà perché Elon Musk è seducente, ma l'auto elettrica piace sempre di più agli europei.

Infatti, in Europa nel mese di settembre 2020 (secondo un rapporto di JATO) sono state acquistati più veicoli elettrificati – veicoli elettrici e ibridi – rispetto ai veicoli diesel, e c'è da giurare che continuerà così nei prossimi mesi, tanto che alcune case automobilistiche non produrranno più vetture alimentate a gasolio.

Sebbene ciò sia in gran parte dovuto agli incentivi e alle politiche dei vari governi che entro pochi anni vieteranno la circolazione di veicoli alimentati a benzina e gasolio, anche i consumatori sono ora pronti ad adottare queste nuove tecnologie, anche se un grosso ostacolo in tal senso è ancora rappresentato in termini di costi di infrastrutture (colonnine per la ricarica).