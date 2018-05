BELINDA CERINI, vincitrice della fascia Miss Europe Continental LEGEA 2017 è la testimonial assoluta del brand

L'ultima vincitrice della prestigiosa fascia di Miss Europe Continental LEGEA è stata recentemente la protagonista di uno shooting fotografico per presentare una collezione colorata e pratica per ragazze sempre in movimento che amano curare la propria forma fisica senza rinunciare alla moda e allo stile.

I colori, le fantasie e i tessuti tecnici si fondono perfettamente nei capi realizzati per soddisfare ogni tipo di attività fisica.L'importante brand internazionale si conferma uno dei partner principali del prestigioso concorso di bellezza europeo Miss Europe Continental. "Siamo lieti di affiancare il concorso Miss Europe Continental da ben 4 anni e siamo propensi a proseguire tale sinergia avanti nel tempo. Ed è stato un piacere ospitare la Miss Europe Continental Legea e siamo entusiasti della scelta fatta" afferma Luigi Franco Acanfora, presidente del brand.

A coordinare l'intero servizio fotografico per garantire il massimo risultato con grande professionalità è stato il produttore e Patron di Miss Europe Continental Alberto Cerqua affiancato dal suo affidabile Staff composto da Alessia Maida, Roberto Cinti, Ciro Giacobbe, Gianandrea Ventrella, Chiara Verace, Tonia Mallardo e affidandosi a esperti del settore come Francesca Mazzacane che ha realizzato un elegante make-up insieme al suo staff di "Mission Beauty", Giuseppe Piras che ha creato acconciature sobrie, aiutato dal suo staff "Piras's Parrucchieri" e ultima, ma non meno importante, la direttrice nazionale del Belgio, Laura Scarangella, che si conferma un'importante guida professionale e un punto di riferimento per tutte le aspiranti Miss belghe.

Belinda Cerini ha visitato anche lo store ufficiale dell'azienda Legea, per salutare il Presidente del brand Luigi Franco Acanfora e l'amministratore Lorenzo Grimaldi, con cui ha scattato alcune foto.