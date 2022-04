On April 13, 2022, the Reporting Person delivered a letter to the Issuer (the “Letter”) which contained a non-binding proposal (the “Proposal”) to acquire all of the outstanding Common Stock of the Issuer not owned by the Reporting Person for all cash consideration valuing the Common Stock at $54.20 per share (the “Proposed Transaction”). This represents a 54% premium over the closing price of the Common Stock on January 28, 2022, the trading day before the Reporting Person began investing in the Issuer, and a 38% premium over the closing price of the Common Stock on April 1, 2022, the trading day before the Reporting Person’s investment in the Issuer was publicly announced.

Nel testo riportato, parte di un documento ufficiale depositato alla Sec, riassunta l'Opa con cui Elon Musk ha annunciato di voler acquistare l'intero pacchetto azionario di Twitter, valutando l'azienda 41 miliardi di dollari.

In una lettera allegata all'offerta di acquisto e indirizzata al CdA della società, Musk spiega il perché della sua decisione:

Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale come piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante. Tuttavia, da quando ho effettuato il mio investimento, mi rendo conto che l'azienda non prospererà e né servirà questo imperativo sociale per come è organizzata adesso. Twitter ha bisogno di essere trasformata in un'azienda privata.Di conseguenza, mi offro di acquistare il 100% di Twitter per 54,20 dollari per azione in contanti, con un premio del 54% per il giorno prima che iniziassi a investire in Twitter e un premio del 38% per il giorno prima che il mio investimento fosse annunciato pubblicamente. La mia offerta è la migliore possibile e se non sarà accettata, dovrò riconsiderare la mia posizione di azionista.Twitter ha un potenziale straordinario e io lo sbloccherò.

Nessuna reazione, per il momento da da parte del presidente del CdA e dell'amministratore delegato di Twitter.