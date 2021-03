Per nulla scontato il risultato, come avrebbe potuto far pensare la posizione in classifica delle due squadre prima del match. Quella che si è disputata ieri all'Olimpico di Roma tra Lazio e Crotone, infatti, è stata una partita combattuta, fino alla fine.

I padroni di casa vanno in vantaggio al 14' con Milinkovic-Savic. Il Crotone risponde al 29' con la rete di Simy, che batte Reina con un tiro a fil di palo dal limite dell'area.

Dopo dieci minuti è di nuovo la Lazio a passare in vantaggio, questa volta con Luis Alberto pronto a raccogliere un pallone al limite dell'area e a battere Cordaz. Nella ripresa il Crotone pareggia al 50' con un rigore trasformato da Simy che in precedenza aveva subito il fallo. A decidere la gara in favore della Lazio è Caicedo, all'84', portando il risultato sul definitivo 3-2.

"Questa vittoria - ha dichiarato Simone Inzaghi dopo il match - ci dà slancio, abbiamo una gara in meno e conquistando tre punti saremo nuovamente nel gruppo. Non era facile battere questo Crotone in fiducia, soprattutto dopo il cambio in panchina. Mi aspettavo una reazione, abbiamo giocato un ottimo calcio, poi purtroppo abbiamo preso gol evitabili ma siamo stati bravi a vincere una gara importante.Con il lavoro dovremo evitare di commettere quegli errori che ci stanno costando molto. Sappiamo che dovremo fare più punti possibili, ci sono ancora in palio tanti punti per il nostro obiettivo Champions League. Non sarà facile ma siamo pronti a ripartire nel migliore dei modi".

Dopo questa gara la Lazio è 7.a in classifica a 46 punti, con una partita da recuperare.





Crediti immagine: twitter.com/SerieA/status/1370402522595221507