Da diversi anni la sua notorietà (principalmente negli ambienti del "jet set" e nei più rinomati locali che animano la "movida" nella "Milano by night") è dovuta all'inesauribile impegno con cui rende omaggio a celebrità della Tv, dello spettacolo, dello sport e della politica a cui puntualmente consegna in dono un ritratto personalizzato che sceglie di realizzare con il proprio estro creativo curandone con meticolosa attenzione ogni singolo particolare.

Tra i numerosi personaggi famosi a cui Ariedo Lorenzone (ormai definitivamente celebrato in qualità di "pittore dei Vip") ha voluto donare un ritratto - molto spesso consegnando personalmente la propria Opera ai diretti destinatari - ricordiamo ad esempio, negli anni più recenti, Renzo Arbore o Silvio Berlusconi (il quale, dopo averlo ricevuto ad Arcore nella sua residenza di Villa San Martino, ha provveduto a collocare la realizzazione pittorica di Ariedo accanto a capolavori di Renoir o Monet) ma anche Pontefici come Karol Wojtyla o Joseph Ratzinger (i cui ritratti sono stati affidati alle cure di rispettivi collaboratori di stretta fiducia) o - molto recentemente - il Governatore del Veneto Luca Zaia (è già pronto anche un ritratto di Adriano Celentano che, pur completato e perfezionato, è attualmente in attesa di essere consegnato).

Ma il tenace impegno di Ariedo Lorenzone nel mondo dell'arte e della promozione culturale (unitamente ad una sua costante presenza nei più rilevanti eventi che animano la vita notturna milanese a stretto contatto con personalità di primo piano nel variegato mondo della moda, del cinema, della musica o del giornalismo) ha modo di esprimersi - oltre che nell'intensa attività di pittore e ritrattista - attraverso l'autorevole incarico di Ambasciatore del Premio Internazionale "Artista dell'Anno" / "Cristoforo Colombo" che nel corso degli anni lo ha condotto ad insignire del prestigioso riconoscimento (come sempre consegnando personalmente ai prescelti l'ambito Attestato/Pergamena) volti noti come - tra i cantanti - Gianni Morandi, Antonello Venditti, Ron, Albano, Red Canzian o Dori Ghezzi ma anche lo "Chef" Carlo Cracco o il compianto grande Critico d'Arte Philippe Daverio.

E per mantener fede al proprio ruolo di "Principe della notte", cogliendo al tempo stesso l'opportunità di riunire ed incontrare fans e sostenitori, Ariedo Lorenzone organizza ogni anno (eccezion fatta per quanto necessariamente avvenuto nel lungo periodo della pandemia, in cui qualsiasi iniziativa risultava vietata in conseguenza delle restrizioni anti-"Covid") una speciale serata/evento nella quale - tra "performance" canore dal vivo che vedono coinvolti gli artisti ospiti, prestazioni vocali al "karaoke" e "défilé" di avvenenti modelle - viene solennemente proclamata "la Musa di Ariedo" per i 12 mesi che verranno: la vincitrice sarà pertanto colei che accompagnerà il "ritrattista dei Vip" ispirandone per tutto l'anno l'estrosa versatilità.

Dopo la forzata e sofferta pausa imposta dall'emergenza pandemica, Ariedo ha recentemente scelto di celebrare il proprio ritorno da protagonista sulle scene della "Milano by night" con un doppio appuntamento: lo scorso 15 settembre infatti - negli spazi dell' "Alterego Cafè" in zona Affori - ha potuto simbolicamente incoronare la nuova "Musa" (destinata a porsi al suo fianco per tutto il 2023 come rappresentazione allegorica di un'Arte inestinguibile) al culmine di una vivace serata contraddistinta da momenti di condivisione collettiva all'insegna dell'allegria e dell'amicizia tra i presenti, mentre tra pochissimi giorni (il prossimo 25 marzo) un ulteriore evento che già si preannuncia spettacolare - in una "location" spettacolare come "Le Jardin", sulle rive dell'Idroscalo milanese, individuata dalla vulcanica Vanessa Marano in veste di Curatrice d'Arte del Maestro - verrà ufficialmente sancito il "passaggio di testimone" tra la "Musa" precedentemente in carica e la subentrante neo-proclamata "Musa" per il nuovo anno.

Modella e danzatrice (già campionessa di ginnastica ritmica ed attualmente anche autrice impegnata nel contrasto a qualsiasi forma di violenza di genere), la giovanissima Karyna Koltyukova è risultata la più votata dalla Giuria nell'evento autunnale all' "Alterego Cafè" davanti ad una platea che ha visto presenti tra gli altri: Pietruccio Montalbetti (storico "frontman" dei "Dik Dik", reduce da una registrazione televisiva all'Arena di Verona per un "format" dedicato alla musica degli anni '60), Massimo D'Acquisto (in passato "voce" fuori campo di "ReteQuattro" e figlio d'arte - suo padre fu autore per Nilla Pizzi di un brano "cult" come "L'edera" - ha ricordato la sua conquista di un "Telegatto" negli anni '80 ponendo l'accento sulle iniziative che lo vedono attualmente coinvolto nella promozione di eventi di sensibilizzazione in ambito sociale), Marta Fiorucci (cantautrice umbra più volte protagonista in importanti Festival musicali, ha interpretato dal vivo il suo ultimo inedito dal titolo "L'anima grida"), Moraca Riccardo (Medico/cantautore meglio noto con lo pseudonimo artistico di "R.H.O.K", trae ispirazione dalla canzone d'autore degli anni '60/'70 rendendosi anche portavoce in prima persona di un Progetto la cui finalità è instaurare un rapporto divulgativo tra Musica e Medicina), Giusy Mercuri (già corista per Gianni Nazzaro o Viola Valentino, è ora un'affermata interprete solista spesso impegnata in "tournée" internazionali), Alexeevna (cantante di origine ucraina il cui brano "Un milione di rose rosse" - con il videoclip ufficiale nel quale lo stesso Ariedo Lorenzone appare in veste di co/protagonista - ha superato i due milioni e mezzo di visualizzazioni nella piattaforma "YouTube"), Pino D'Isola (cantautore in stile "crooner" o "swing", si ispira al genere musicale ed interpretativo di protagonisti del passato quali Fred Bongusto o Bruno Martino o Peppino Di Capri), Veronica Berker (artista eclettica e polivalente, ha dedicato ad Ariedo una propria interpretazione del celebre brano di George Gershwin "Summertime"), Andrea Pian (apprezzato e stimato organizzatore di eventi in Friuli-Venezia Giulia), Irene Cinti (attrice, presentatrice e "testimonial" Tv conosciuta anche come "Lady The Voice"), l'Ing. Bruno Maria Brioschi (molto famoso nei locali della "movida" milanese per il suo ruolo di sosia di Albert Einstein), Doriana Cenedese (nota titolare di un prestigioso laboratorio di Arte Vetraria a Murano, in grado anche di realizzare - a richiesta - creazioni artigianali personalizzate), Giacomo Procopio (Gran Priore dei Cavalieri di Malta per l'Italia), Marinella Maioli (in rappresentanza di "International Peace Ambassador" e dell'Associazione Culturale "Il Coraggio" in cui ricopre il ruolo di Presidente), Paola Brun (originalissima caratterista più volte presente in "format" televisivi di successo - ad esempio "Ciao Darwin" a Canale 5 - si autodefinisce "alter ego" della mitica Cleopatra Regina d'Egitto), Enny Devy (modella "over" onnipresente - e pluripremiata - nei più rinomati Concorsi di bellezza a livello nazionale).

Tra una sfilata di modelle in passerella, esibizioni al "karaoke" e "performance" canore dei cantanti/ospiti sul palcoscenico (accompagnati dalla vigile e costante supervisione del Dj Mario Grieco) Ariedo Lorenzone - a conferma del proprio insostituibile ruolo di "pittore dei Vip" - ha scelto di donare ad alcuni ospiti un ritratto "ad personam" realizzato a sorpresa nei giorni che hanno preceduto la serata/evento all' "Alterego Cafè": tra coloro che hanno ricevuto dalle mani di Ariedo il prezioso ricordo si sono distinti i già citati Pietruccio Montalbetti dei "Dik Dik", il Gran Priore per l'Italia dei Cavalieri di Malta Giacomo Procopio (che ha a sua volta omaggiato Ariedo di un pregiato "cadeau" in argento e vetro su marmo raffigurante il simbolico emblema dell'Ordine Cavalleresco), il simpaticissimo Bruno Maria Brioschi (immortalato nel ritratto mentre indossa la maglia ufficiale del Monza Calcio di cui è notoriamente grande tifoso), Andrea Pian (destinatario del ritratto insieme alla moglie Katia), la pluripremiata modella "over" Enny Devy.

Dal canto suo, Ariedo Lorenzone è stato omaggiato di un importantissimo riconoscimento da parte di Marinella Maioli - Ambasciatrice di Pace in rappresentanza di un autorevole Associazione a livello internazionale - che lo ha insignito del Premio "Uomini Coraggiosi" e dell'Attestato ufficiale di "Ambasciatore di Pace" personalmente sottoscritto da Sir Benjamin Arthur Marple (Presidente dell'Associazione "International Peace Ambassador").

L'ormai imminente evento del prossimo 25 marzo - nel quale, oltre alla definitiva "incoronazione" della giovanissima Karyna Koltyukova come nuova "Musa di Ariedo 2023", si festeggerà anche il compleanno di Andrea Pian - vedrà ancora presente una vasta platea di ospiti Vip coinvolgendo al tempo stesso alcuni nomi importanti che erano stati nell'impossibilità di partecipare alla serata dello scorso settembre.

Attendiamo ora lo speciale evento a "Le Jardin" (la "location" prescelta per l'occasione dalla Curatrice d'Arte del Maestro - Vanessa Marano - in collaborazione con il pr Dino Colamonaco) nella convinzione che - come più volte sottolineato dallo stesso Ariedo Lorenzone - la serata possa rappresentare un momento davvero epocale nella storia della vita notturna nel capoluogo lombardo: tra gli ultimi ospiti di cui è già stata confermata la presenza alla serata del 25 marzo, ricordiamo la ballerina Sonia Pileri (brillante e vivace animatrice dei locali ambrosiani) e la campionessa di golf Marina Ramorini.

E non dimentichiamo che entro brevissimo tempo verrà proiettato nelle Sale cinematografiche il film autobiografico "I ritratti di Ariedo" - una produzione di Thomas Toffoli per la Regia di Eddy Colucci su sceneggiatura di Serena Da Re - le cui riprese si sono concluse nelle scorse settimane nel Triveneto e di cui è prevista una proiezione in Anteprima nell'ambito della prossima Mostra del Cinema a Venezia.