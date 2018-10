La fantascienza nel mondo del cinema e della letteratura

La fantascienza nel mondo del cinema, della letteratura e nella società di oggi.

È il tema del convegno "Anniversari fantascientifici: un viaggio tra visionari e precursori", in programma sabato 6 ottobre e organizzato dalla casa editrice Yume.



Ricco il programma dell’evento

2001: Odissea nello spazio. C'era una volta il futuro (Fabrizio Dividi)

La bottega delle illusioni. Georges Méliès tra fantasia e fantascienza (Enrico Giacovelli)

Frankenstein: la scienza e la follia. Uomini e mostri tra realtà e mito (Massimo Centini)

The living dead, una notte lunga mezzo secolo (Danilo Arona)

Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo: una meravigliosa favola fantascientifica (Gian Paolo Grassino)

Il genio visionario di Giulio Verne: ieri fantascienza, oggi realtà (Rodolfo Neri)



Appuntamento alle 14.00 presso l'Unione Culturale Franco Antonicelli di via Cesare Battisti 4, Torino.

estrazione di tre libri della casa editrice.



Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria a info@yumebook.it I presenti all'evento potranno partecipare all'Ingresso gratuito.