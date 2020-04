''Con un po’ di swing e di allegria ci diamo forza in questo momento così surreale e difficile''

"Vieni via con me" dell'immenso Paolo Conte è sempre stata una delle mie canzoni preferite, riascoltandola in questi giorni, ho avvertito in alcune sue immagini un monito poetico e bellissimo, pieno di speranza, in momento così surreale e difficile.

"Anche un tempo grigio porta fiori azzurri/Non perderti per niente al mondo" e poi ancora immagini tenere ferme nel tempo: "entra e fatti un bagno caldo /c'è un accappatoio azzurro, fuori piove è un mondo freddo”, ho cantato questa canzone con leggerezza, un po' di swing, e allegria.. ”a chi sul balcone cerca un filo di sole …con bicchiere di birra …o un goccio di vino …e ha voglia di cantare anche solo un pochino”.





www.youtube.com/watch?v=ZaKoDiqizEI

Artista legata a doppio filo alla musica, alla recitazione e al mondo della moda, Emanuela Bosone, in arte Manupuma, ha un istinto naturale per la musica, un bagaglio da attrice e un diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Se il suo primo approccio artistico è stato prettamente teatrale, con il gruppo milanese Animanera e la regista argentina Naira Gonzalez, l’uso della voce e l'espressività della scrittura hanno preso presto il sopravvento sulla dimensione attoriale, senza però farle abbandonare la passione per le performance che si avvicinano al teatro. Finalista a Musicultura 2009, dove ha ricevuto il premio nella categoria riservata alla 'Miglior interpretazione.

Manupuma ha partecipato al disco di Pacifico 'Una voce non basta' con il brano Solo se ci credi (l'estate di chi aspetta) ed ha diviso il palco con Joan As Police Woman aprendo le date del suo tour teatrale. Il suo album d’esordio, intitolato Manupuma, è uscito per Universal Music Italia nel 2014 ed è stato scritto interamente con Michele “De Maestro” Ranauro (musicista e produttore di raffinato stampo pop e jazz) che ne ha curato gli arrangiamenti.

Al disco hanno partecipato musicisti come il violinista e produttore Davide Rossi (Coldplay), Ferdinando Masi (Casino Royale) e PierLuigi Petris (Sorelle Marinetti).

Anche la moda ha puntato gli occhi su Manupuma: la Maison MOSCHINO ha scelto per la sua campagna advertising mondiale il brano 'Ladruncoli', affidandole anche, per una successiva campagna mondiale, una versione del brano 'My life is a sunshine'.

Le canzoni di Manupuma nascono piano e voce, con una ricerca particolare della melodia, che attinge al suo mondo interiore.

I suoi testi affondano il colpo, scegliendo parole e assonanze poco comuni, che non mancano mai di suonare ironiche e leggere e al tempo stesso intense e profonde, sorretti dall’uso molto consapevole di una voca sempre in equilibrio sul filo dell'emozione e capace di regalare intensità ad ogni brano.