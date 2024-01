Sei gol alla Salernitana: la Juventus ai quarti di Coppa col Frosinone

La squadra di Allegri va sotto dopo soli 2′ (Ikwuemesi) ma poi si rende protagonista di una rabbiosa rimonta. Miretti trova il pareggio e prima della fine della prima frazione Cambiaso realizza il 2-1. Nella ripresa la Juve spinge ancora forte e Rugani trova il terzo gol bianconero. Yildiz entra e provoca prima l’autorete di Bronn e poi segna il 5-1. Chiude la rete di Weah. La Juve affronterà ai quarti di finale il Frosinone.



Siviglia in crisi, Sergio Ramos sbotta con un tifoso: “Stai zitto, abbi rispetto…”

Nervosismo alle stelle in casa Siviglia. Dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro l’Athletic, la squadra è ora solo a +1 sulla zona retrocessione e sul Cadice e Sergio Ramos, difensore degli andalusi, ha sbottato con un tifoso durante un’intervista rilasciata a DAZN dopo la gara:

“Abbi un po’ di rispetto, stiamo parlando. Rispetta le persone e lo scudo, stiamo parlando. Rispetta le persone e stai zitto adesso”. Sergio Ramos poi ha concluso dicendo: “C’è frustrazione tra la gente, è normale, è tanto tempo che non vinciamo, è tanto tempo che non diamo loro felicità”.



Dragusin: ora il Napoli prova a sorpassare il Tottenham

Radu Dragusin (21 anni) è uno dei grandi protagonisti in questo mercato di gennaio e in questa sessione più di una big sta provando a forzare la mano con il Genoa per assicurarsi il promettente difensore rumeno.

Sembrava tutto apparecchiato per il suo passaggio al Tottenham, ma secondo quanto appreso da TMW in queste ore è in atto un forcing del Napoli per provare a giocare in contropiede sugli Spurs e provare per forzare a chiudere. Possibile che nell’affare sia inserito anche il cartellino del difensore azzurro Leo Ostigard (24 anni), il quale è peraltro anche un ex Genoa, avendoci già giocato per sei mesi da gennaio a giugno 2022.

Della situazione che vede coinvolto in prima persona Dragusin, ha parlato anche il suo attuale allenatore Alberto Gilardino nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il Bologna: “Radu è un professionista esemplare, oltre ad essere un ragazzo con grande disciplina sportiva: queste cose non possono che essere d’aiuto in un momento simile”. Le cifre di cui si parla per il trasferimento di Dragusin lontano dal Genoa vanno in un range tra i 20 e i 30 milioni di euro, modellabili tramite bonus o inserimento di contropartite, come appunto Ostigard o anche il terzino Alessandro Zanoli.

Samardzic: intesa vicina tra Udinese e Napoli

Napoli e Udinese sono ad un passo dall’intesa totale per l’arrivo di Lazar Samardzic alla corte di Walter Mazzarri. Lo stallo delle scorse ore – legato anche alla questione dei diritti d’immagine -, infatti sembra essere stato superato. Le parti hanno chiarito le rispettive posizioni, trovando la quadra economica sulla cifra di 20 milioni più 2 di bonus. Anche i dettagli sull’ingaggio sono in fase di definizione, con l’intesa col calciatore classe 2002 che si avvicina sempre di più.

Contestualmente, sempre secondo quanto raccolto da TMW, il Napoli sempre per il centrocampo ha chiesto al Fulham il prestito dell’ex granata Sasa Lukic, ricevendo però il no del club inglese. Lukic fino a questo momento ha collezionato 11 presenze in Premier League, con un totale di 383 minuti giocati.



Tiago Pinto, l’addio alla Roma è ufficiale: “Il mio ciclo è concluso”

L’AS Roma esprime gratitudine a Tiago Pinto per l‘incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro.

“Ringraziamo Tiago per l’incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l’area sportiva, dalla Prima Squadra maschile al Settore Giovanile, fino al Dipartimento Femminile – hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin -. Il suo mandato terminerà alla fine della sessione invernale del calciomercato. Il processo di individuazione del nuovo direttore sportivo è in corso e saremo lieti di poterlo annunciare nelle prossime settimane”.

Sotto la guida di Tiago Pinto come General Manager dell’area sportiva, i giallorossi hanno conquistato la Conference League nel 2022 e hanno raggiunto la finale di Europa League nel 2023.

“Dopo tre anni ritengo il mio ciclo a Roma concluso e accingendomi all’uscita desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso speciale la mia permanenza in questo Club e in questa città: in primis la famiglia Friedkin, che mi ha concesso di vivere un’esperienza unica e di servire una Società storica, in un Paese dove il calcio è passione e tradizione”, ha dichiarato Tiago Pinto.

“Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine verso gli allenatori, i giocatori, i collaboratori e tutte le persone che mi hanno affiancato nella ristrutturazione dell’area sportiva – ha proseguito Tiago Pinto -. Assieme abbiamo condiviso la responsabilità e il privilegio di lavorare per un bene prezioso, che è la Roma stessa.

Intendo infine dedicare un pensiero a due realtà che per certi versi rappresentano insieme il passato, il presente e il futuro della Associazione Sportiva Roma: mi riferisco ai tifosi romanisti e al Settore Giovanile.

Le immagini dei ragazzi sospinti dal nostro pubblico mi hanno restituito il senso della famiglia giallorossa e reso fiero di averne fatto parte”.