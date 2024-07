MelegaSwap è l'exchange di cryptovalute decentralizzato caratterizzato dal colore nero, già lanciato e pienamente operativo su BNB Smart Chain che fornisce scambi amichevoli, supporto ai progetti e un'ampia gamma di FARMS e POOLS con APR ELEVATO (stima delle ricompense passive in criptovalute che potrai guadagnare semplicemente mantenendo bloccati in "staking" determinati tokens).

Oltre 350 progetti in circa 1 anno dal suo lancio sulla blockchain BNB Smart Chain ad inizi 2023 sono entrati in partnership con MelegaSwap, confermandosi una delle dApp (applicazioni decentralizzate) in più rapida crescita e di maggior successo nel 2023 toccando il record di un volume di transazioni quotidiano pari a 1,16 miliardi di $ il giorno il 05-11-23 (come riportato da dex.guru).

La piattaforma MelegaSwap è già quotata sui più importanti tracciatori DEX ed il portale leader Coingecko.

$MARCO, il suo token rappresentativo su BNB Smart Chain, è già quotato ovunque, inclusi Coingecko e CoinMarketCap, e ha raggiunto importanti ATH (con una capitalizzazione di mercato record di oltre 2,5 miliardi di $ nel 2022) nonchè volumi di trading.

MelegaSwap ha recentemente avviato un rapido percorso per diventare multichain al fine di allinearsi alle nuove tendenze. La dAPP, dopo aver ampliato la sua presenza sulla blockchain BASE, tra pochi giorni diventerà operativa sulla blockchain POLYGON.

La prevendita di $MARCO su POLYGON Chain è stata impostata a partire dal 27 Luglio 2024 su GemPad e promette di essere ESAURITA in pochi giorni, poiché su soli 10 milioni di token coniati, solo 1 milione è stato reso disponibile per la PREVENDITA. Per mantenere la caratteristica deflazionistica del suo token di punta, il team di MelegaSwap ha già provveduto a "bruciare" la stessa quantità minata su POLYGON Chain di $MARCO tokens su BNB Smart Chain.

Non appena $MARCO verrà lanciato su POLYGON Chain, la piattaforma MelegaSwap aprirà le $MARCO pools per consentire ai possessori di $MARCO di ottenere elevate rendite passive quotidiane semplicemente mantenendo i propri tokens in "staking".

Un nome originale, un logo distintivo, un forte orientamento al supporto marketing per i progetti quotati sono i punti chiave di un progetto che mira a diventare una delle prime piattaforme DEX al mondo.