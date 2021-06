In questi giorni, tornano alla ribalta i temi legati ai diritti civili delle minoranze con diverso orientamento sessuale. Mentre Orban, si concede il lusso di fare leggi omofobe nella pancia dell’Europa, ancora una volta molle, in alcune repubbliche ex sovietiche, l’omofobia ha già assunto le dimensioni di una vera e propria caccia alle streghe. Una di queste repubbliche è la Cecenia. Questo fazzoletto di terra, adagiato ai piedi della catena del Caucaso, confinante a sud con la Georgia e a nord con il Dagestan, è entrato nella cronaca degli ultimi vent’anni per due fatti di rilievo che hanno influenzato l’assetto geopolitico mondiale:

La guerra in Cecenia, attuata da Mosca contro la piccola repubblica caucasica per stroncare le sue mire separatiste e il terrorismo, quest'ultimo, intriso anche di fondamentalismo islamico di matrice wahhabita, peccati che Mosca non perdona.



La lunga scia di sangue

Ricordiamo che tra il 2002 e il 2004, ci furono due terribili fatti di sangue di matrice separatista e islamista: l’eccidio al teatro Dubrovka, a Mosca, in cui morirono 168 persone tra ostaggi e terroristi e la strage alla scuola di Beslan in Ossezia. Negli anni successivi, ecco la mesta parabola ascensionale di un uomo designato da Putin nel 2007, Ramzan Kadirov, destinato a governare con pugno di ferro il paese.



Grozny, la città di cartapesta.

Chi vent’anni fa, avrà seguito le cronache internazionali, ricorderà una Grozny ridotta in cenere dall’esercito russo, durante la lunga guerra per un’indipendenza impossibile, quella della Cecenia dalla madre U.R.S.S. prima e dalla Russia poi. Una lunga contesa, costata centinaia di migliaia di morti e accelerata dalle forze centrifughe seguite alla dissoluzione dell’ex impero sovietico, e che Mosca, sotto Putin e dopo la lassitudine geopolitica di Eltsin, non poteva più tollerare.

Ed ecco Grozny, 20 anni dopo, che, grazie al patto di ferro tra Ramzan Kadyrov e Putin, rinasce come città di cartapesta. Kadyrov, è l’uomo uomo voluto da Putin in Cecenia, per schiacciare con il pugno di ferro ogni velleità separatista ed eradicare, al tempo stesso, il terrorismo ceceno di matrice islamica che aveva compiuto il salto di qualità, insanguinando la Russia fino a Mosca. Putin in persona, nomina Kadyrov Presidente ed immette ingenti quantità di capitali nelle sue tasche per assicurarsene la fedeltà.

Il danaro si trasforma, in pochi anni, in giganteschi complessi faraonici che hanno come unico scopo quello di promuovere l’immagine di un Cecenia in via di modernizzazione. Ma dietro le facciate cinematografiche della città moderna e dei grattacieli a specchio, mai occupati da nessuno, si nascondono tutti i vecchi vizi di una corruzione endemica, di una cultura atavica di tipo feudale, fondata su un patriarcato intransigente – di cui l’islamismo è solo l’emanazione religiosa – con un senso dell’onore che prevede persino la morte.

Anna sapeva e aveva avvisto più volte l'occidente su Putin

La parabola autoritaria di kadyrov, culmina con la violenza politica come mezzo di controllo sociale. Si susseguono sospetti e denunce, da parte delle ONG e organizzazioni internazionali, di rapimenti, torture ed esecuzioni sommarie, nelle terribili carceri cecene. Questo patto di sangue, Mosca-Grosny, fu denunciato dalla giornalista della Novaja Gazeta Anna Politkovskaja, nel suo libro La Russia di Putin. Anna verrà freddata per strada il 7 ottobre del 2006. Furono, fin da subito, ritenuti i mandanti, Kadyrov e lo stesso Putin.

Anna scrive nel prologo del suo libro:

Questo libro parla di un argomento che non è molto in voga in occidente: parla di Putin senza toni ammirati. A scanso di equivoci, spiego subito perché tale ammirazione (di stampo prettamente occidentale e quanto mai relativa in Russia, dato che è sulla nostra pelle che si sta giocando la partita) faccia qui difetto. Il motivo è semplice: diventato presidente, Putin – figlio del più nefasto tra i servizi segreti del paese – non ha saputo estirpare il tenente colonnello del KGB che vive in lui, e pertanto insiste nel voler raddrizzare i propri connazionali amanti della libertà. E la soffoca, ogni forma di libertà, come ha sempre fatto nel corso della sua precedente professione. Questo libro spiega inoltre come noi, che in Russia ci viviamo, non vogliamo che ciò accada. Non vogliamo più essere schiavi, anche se è quanto aggrada all’Europa e all’America di oggi. Né vogliamo essere granelli di sabbia, polvere sui calzari altolocati - ma pur sempre calzari di tenente colonnello – di Vladimir Putin. Vogliamo essere liberi. Lo pretendiamo. Perché amiamo la libertà tanto quanto voi.

Era necessario fare questa lunga premessa, per capire quello che accade oggi, in quel martoriato paese e per capire come, malgrado Anna sia morta da 15 anni, Putin sia ancora al suo posto.

Kadyrov, dopo aver sbarazzato la Cecenia dai terroristi wahhabiti, commettendo atrocità anche sulla popolazione civile, compirà l’ultima stretta autoritaria sul paese. A questo punto, ha bisogno però di nuovi nemici interni, per giustificare la sua presenza, fatta passare per una presidenza “pro tempore” al servizio del paese.



In Cecenia, inizia la caccia alle streghe

Tra i nuovi nemici, ci saranno le minoranze appartenenti all’LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender), raccontate in questo terribile documentario di Artè, che consiglio ai minori solo se accompagnati da genitori, per la crudezza di alcune sequenze. . È in questo contesto che si assiste ad una vera e propria campagna di persecuzione. Prima con le minacce, poi con rapimenti e torture allo scopo di individuare tutta la rete clandestina di persone di diverso orientamento sessuale. Qui, le moderne tecniche di violenza politica, si innesteranno, come in un ingranaggio perfetto, su pregiudizi preesistenti nella società cecena, profondamente radicati nella coscienza della famiglia tradizionale. Secondo questa concezione arcaica, avere un figlio omosessuale è considerato un vero e proprio disonore, che può estinguersi solo con la morte. Così viene perfezionato, secondo un diabolico calcolo politico, il perfetto sodalizio tra la delazione estorta con la tortura e i vincoli più arcaici della società tradizionale cecena. Naturalmente non tutte le famiglie sono disposte ad accettare questa violenza, ma sono costrette, anche loro, a lasciare il paese clandestinamente, assieme ai propri figli perseguitati. La gran parte della popolazione è fatta di gente per bene, fiera e ospitale ma è divisa, in questo momento cardinale della sua storia, tra il desiderio di voltare pagina, per dimenticare due generazioni di guerre devastanti, e la volontà di mantenere la propria identità e salvaguardare la propria memoria ferita, fin dai tempi dell'orso sovietico.

È tra questi due forze interiori in conflitto, che si insinua kadirov, approfittandone. Vende al suo paese l’apparenza della pace, mantenuta con il terrore, e l’effetto placebo di una prosperità di cui beneficiano solo in pochi. La nazione sprofonda così, gradualmente, nella narcosi e amnesia collettive. Il patto tra kadyrov e il suo paese, sembra diventato inscindibile, andando persino oltre le intenzioni iniziali di Putin. E Kadyrov sa bene che finché continua a rimanere nelle grazie di Mosca, può accrescere a dismisura il suo delirio di onnipotenza. Per Putin, però, costantemente sotto la lente di osservazione internazionale per violazione dei diritti umani, Kadyrov sta diventando sempre più ingombrante. Anche se fa ancora comodo a Putin, sembra essere sfuggito ad ogni controllo. Gli esisti potrebbero essere imprevedibili, con una nuova guerra in Cecenia o un golpe volto mettere al suo posto, un personaggio più docile e malleabile per Mosca.

Da alcuni anni, La LGBT russa (raccontata nel documentario), assieme ad organizzazioni clandestine in Cecenia, cerca di favorire l’espatrio di omosessuali nel mirino dei famigerati squadroni della morte. Non si sa, ad oggi, quanti siano già stati uccisi o siano detenuti illegalmente nelle carceri cecene. Sono centinaia, gli omosessuali espatriati clandestinamente dalla Cecenia, attraverso la Russia. Ma si teme che il contagio omofobico possa peggiorare anche a Mosca (dal 2012 si assiste ad un irrigidimento progressivo delle libertà di manifestazione ed espressione), ragion per cui, l’obbiettivo della LGBT è fare uscire dalla Russia le persone messe in salvo, per destinarle a paesi come il Canada. Gli Stati Uniti, sotto Trump, si sono rifiutati di accogliere queste persone (oggi con Biden, tutto potrebbe cambiare). Un bello schiaffo per chi, tra gli attivisti di Mosca e Grozny, ha rischiato e rischia la propria vita tutti i giorni, per salvarne altre, anche nell’interesse della tanto decantata civiltà occidentale.



L'occidente dorme, come sempre

Tutto questo avviene alle porte d’Europa, mentre quest’ultima tergiversa tiepidamente se occorra o meno intraprendere azioni forti contro l’Ungheria di Orban. Sarebbe dovere delle ultime democrazie, imparare la lezione della Cecenia, e molto in fretta. Perché l’omofobia è radicata negli strati più profondi della cultura tradizionale, anche occidentale. E mentre ci rassicuriamo, pensando che faccia parte solo di isolati fatti di cronaca, qualcuno, da anni, sta solleticando antichi istinti e pregiudizi, per elevarli a questione politica. Gioco molto pericoloso, le cui conseguenze potrebbero risultare devastanti per i progressi culturali e civili fin qui compiuti per garantire la convivenza civile tra le diversità, all’interno delle nostre società. E, l’ultimo suicidio di un ragazzo omosessuale tiranneggiato ed esposto al pubblico ludibrio sui social (ultimo di una lunga serie), dimostra quanto questi sentimenti covino sotto la stoppa anche qui da noi.