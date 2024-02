In occasione de “Il Salotto delle Celebrità”, in occasione del Festival di Sanremo, un evento che annualmente attira l'attenzione non solo per la competizione musicale ma anche per l'effervescenza culturale che lo circonda, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Floriana Amoruso. Floriana, una figura di spicco nel panorama dello spettacolo e della moda, si trova a Sanremo per rappresentare non solo il suo gruppo ma anche l'agenzia di talenti di cui è a capo, con l'intento di far emergere e valorizzare le eccellenze pugliesi nel vasto mondo dello show business. Tra le luci della ribalta Floriana condivide con noi le sue ambizioni e la visione che guida il suo lavoro nel settore dello spettacolo, della moda e dei social media.



"Salve, Floriana. Potrebbe raccontarci la ragione della sua presenza a “Il Salotto delle Celebrità" in occasione del Festival di Sanremo e quali sono le ambizioni che porta con sé per il suo gruppo e l'agenzia che rappresenta?"

Ciao a tutti sono Floriana Amoruso sono qui a Sanremo come ormai ogni anno con il mio gruppo. L’obiettivo della mia agenzia è quello di portare le eccellenze pugliesi tra make-up Artist, fotomodelli, modelli, TikToker ed influencer a conoscere il mondo dello spettacolo per crescere artisticamente.