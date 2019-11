Savona. "Si chiama Digital Europe il programma europeo interamente dedicato alla trasformazione digitale." A comunicarlo, l'Assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato che prosegue:

"I cinque pilastri che interesseranno la programmazione 2021-2027 contemplano: calcolo ad alte prestazioni, cybersicurezza e fiducia, intelligenza artificiale,competenze digitali avanzate, implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità. Il tutto assistito da circa 9,2 miliardi di Euro, coi quali l'UE intende favorire la digitalizzazione a tutti i livelli, dal cittadino alle imprese anche micro, senza escludere le PA."

"L'Italia ed il nostro territorio in particolare, connotato da una grandissima e raffinata artigianalità e vocazione al commercio, dal punto di vista digitale presenta ancora una grande arretratezza, nondimeno sono presenti sul territorio ligure, operatori specializzati in grado di fornire una consulenza ed una progettazione di grandissimo livello per ogni realtà imprenditoriale: il mio invito è a non perdere questa grande opportunità, iniziando a pensare fin d'ora a come meglio sfruttare le agevolazioni che i fondi europei offriranno, avvalendosi di tecnici dell'ICT, in grado di far cogliere il meglio per il proprio specifico caso. Savona cambierà presto pelle con la connessione ultraveloce e le nostre imprese meritano di non restare indietro".