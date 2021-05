La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con l’Istituto della Carità - PP. Rosminiani, propone, nell’abito della Stagione Artistica 2021, il concerto conclusivo della Rassegna “Pomeriggi in concerto 2021”.

Domenica 6 giugno p.v., con inizio alle ore 18.30, nella Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario di Domodossola, la pianista Ester Snider accompagnerà il cornista Mattia Bussi in un interessante concerto per pianoforte, corno e corno delle alpi.

Il programma prevede l’esecuzione di musiche di W. A. Mozart, F. Strauss, C. Saint-Saens, L. Pelz e R. Bloom.

Il pubblico sarà ammesso in sala nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di contenimento del contagio da coronavirus; il concerto sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook @cappellasmc

Mattia Bussi è nato a Novara nel 1985 e ha iniziato a suonare il corno a 7 anni. Ha studiato presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara con Angelo Borroni e Valerio Maini, l’Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Luca Benucci e Gianfranco Dini e il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino con Natalino Ricciardo, dove si è diplomato a pieni voti nel 2009. Si è inoltre perfezionato con Ettore Bongiovanni, Ugo Favaro, Frank Lloyd, Stefan Dohr, David Cooper e Hans Van der Zanden. Collabora con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il Teatro Regio di Torino, la Stresa Festival Orchestra, il Teatro Nazionale Croato di Spalato, l’Orchestra Sinfonica di Aalborg, l’Orchestra Filarmonica di Belgrado, il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, La Verdi di Milano e la Chamber Orchestra of Europe. Ha suonato sotto la direzione di grandi musicisti come Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Daniele Gatti e Daniel Harding, e si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Sarajevo, l’Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia ed altri numerosi ensemble. E’ membro del quintetto di ottoni Brass Fever e del quintetto di fiati Mali Svijet, e nel tempo libero ama suonare il corno delle Alpi. Vincitore di concorso, dal 2009 al 2011 ha ricoperto il ruolo di secondo-quarto corno dell’Orchestra Sinfonica del Cairo, dal 2011 è stato il terzo corno dell’Orchestra Filarmonica di Sarajevo e dal 2017 è membro dell’Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia, dove dal 2019 è primo corno.

Ester Snider è nata nel 1985 a Domodossola, in provincia di Verbania. Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove, dopo aver conseguito nel 2005 il diploma di pianoforte nella classe del M° Leonardo Leonardi, ha portato a termine, con il massimo dei voti, il Biennio specialistico sotto la guida della Prof.ssa Maria Isabella De Carli. Nel contempo ha avuto modo di approfondire la sua formazione pedagogica ottenendo, con il massimo dei voti e la lode, il diploma in Didattica della musica nel 2007 e nel 2008 il Diploma accademico di secondo livello, abilitante per la classe di concorso di strumento musicale. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, affianca all’attività solistica quella cameristica in molteplici formazioni. Si è esibita per l'Associazione "Lingotto Musica" di Torino, per l’Associazione “De Sono” presso il Conservatorio di Torino, per la “Società dei Concerti” presso il Conservatorio di Milano e per la Fondazione “Amici del Loggione del Teatro alla Scala” di Milano. E’ stata ospite del network radiofonico Radio Classica nel programma “Il pianista”. Ha collaborato con il Comune di Milano e col Conservatorio “G. Verdi” di Milano come coordinatrice del Progetto “Educhiamo alla musica”. Specializzatasi nell'accompagnamento pianistico della danza classica e contemporanea, nel marzo 2014 ha portato a termine con il massimo dei voti e la lode il Biennio Accademico di secondo livello in Maestro Collaboratore per la Danza attivato dal Conservatorio "A. Casella" di L'Aquila in convenzione con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Ha ricoperto il ruolo di Pianista accompagnatrice e Docente di Teoria e pratica musicale per la danza presso il Liceo Musicale-Coreutico “Pina Bausch” di Busto Arsizio (VA) e ha lavorato, inoltre, come Pianista Accompagnatrice per il corso di Ballerino Professionista presso l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Attualmente è docente titolare di Pianoforte presso l'Istituto Comprensivo "G. Bertacchi" di Busto Arsizio.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione CRT, della Città di Domodossola e del Ministero per la Cultura.