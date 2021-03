Chiuso il capitolo Grande Fratello Vip condiviso da milioni di telespettatori, altra maratona dal 2 al 6 marzo coinvolgerà milioni di appassionati al Festival di Sanremo (©foto ANSA).

Martedì 2 marzo comincia il tanto amatodiato Sanremo: la kermesse musicale televisiva nazional-popolare per eccellenza, capace di fare tabula rasa di tutto il resto, da cui tutti restano inevitabilmente travolti, compresi quelli che, con aria inorridita, dichiarano di non guardarlo!

Per celebrare questo momento direzione AMADEUS - che vedrà riuniti davanti allo schermo sostenitori e detrattori, esperti musicali e fan, critici televisivi e “da pianerottolo”, cantautori in erba e grandi star, operai e imprenditori, esperti di stile e influencer, aspiranti parrucchieri e “visagisti delle dive”, gruppi di ascolto, nonni e nipoti, genitori e figli - arriveranno tantissimi ospiti: Laura Pausini, Ornella Vanoni, Negramaro, Claudio Santamaria, Loredana Berté, Stefano Di Battista, oltre alle donne della kermesse, da Simona Ventura a Serena Rossi, da Matilda De Angelis a Elodie, fino a Ibrahimovic e ad Achille Lauro. La lista è ancora lunga ma la certezza è una sola: Fiorello, la carta vincente del Festival che in qualsiasi momento è show. È lui il “Jolly Vincente” che trasformerà l'incognita atmosfera delle cinque serate in un "Festival indimenticabile con cinque serate spensierate" sostenendo inoltre: "C'è ancora più atmosfera dell'anno scorso", forse perché Sanremo è Sanremo?

FRANCESCO RENGA è uno dei 26 cantanti protagonisti del 71° Festival di Sanremo, in gara con il brano “QUANDO TROVO TE” . «Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo – spiega Renga – non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo, il mio lavoro. Significa ripartire insieme con tutto il Paese. Sanremo diventa così il simbolo stesso di una ripartenza del mondo dello spettacolo e un segnale di speranza: la speranza che questo incubo possa finire il prima possibile». “QUANDO TROVO TE”, scritto dallo stesso Francesco insieme a Roberto Casalino e Dario Faini, esplora il concetto di “oblio salvifico”: dimenticare come forma di protezione e come riparo da una vita che spesso ci costringe alla fretta. Il brano racconta del momento in cui quel ricordo felice che ognuno di noi tiene nascosto in fondo al proprio cuore come un prezioso tesoro, al riparo dal casino della quotidianità, all’improvviso riaffiora potente nelle nostre esistenze, restituendo loro un senso più profondo e aprendoci gli occhi su una realtà che è migliore di quello che pensiamo.

Tra i cantanti in gara ARISA con il brano “Potevi fare di più”, scritto per lei da Gigi D’Alessio e contenuto nel suo prossimo album di inediti, parla di un momento di liberazione da una relazione tossica. Racconta la storia di una donna che cerca la forza di dire basta ad un amore che si è spento e ai continui tentativi di tenerlo in piedi. «Questo sarà un festival speciale, perché al di là di come andranno le cose, sarà il segno della ripartenza. – racconta Arisa – Non vedo l’ora di tornare a cantare e di farlo proprio sul palco dell’Ariston, un palco per me molto importante. Di condividere la sensibilità di un brano come “Potevi fare di più”».

ERMAL META è in gara con “UN MILIONE DI COSE DA DIRTI”, contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita. “Un milione di cose da dirti” è una canzone d’amore, una «semplicissima canzone d’amore», dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale.

EXTRALISCIO in gara al Festival con il brano “BIANCA LUCE NERA” feat. Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti). Lo sperimentatore e polistrumentista MIRCO MARIANI, la star del liscio MORENO IL BIONDO e la “Voce di Romagna mia nel mondo” MAURO FERRARA. Il 5 Marzo uscirà il doppio album di inediti “È BELLO PERDERSI”.

4 donne, 4 storie, 4 personalità… LE DEVA, il gruppo pop tutto al femminile formato da Greta Manuzi, Laura Bono, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, giovedì 4 marzo saranno ospiti al 71° Festival, nella serata dedicata alla "Canzone d'autore", in duetto con ORIETTA BERTI. Per l’occasione interpreteranno il brano “Io Che Amo Solo Te” di Sergio Endrigo, con l’orchestra diretta dal maestro Enzo Campagnoli.



Tra le curiosità: FATTY FURBA.

Aneddoti, chicche e curiosità sulla kermesse musicale più amata d’Italia. Da un’idea di MARGHERITA DEVALLE in collaborazione con il cantautore FRANCESCO SACCO.

Online su tutte le principali piattaforme di streaming la prima serie di “FATTY FURBA”, il podcast, dedicato in questa prima stagione, all'attesissimo Festival di Sanremo 2021. (https://open.spotify.com/show/3ror0EdSWZU1Og8eaC4c3J).

Ospiti del format tre artisti in gara quest’anno: ARISA, LO STATO SOCIALE e ORIETTA BERTI.



_©Angelo Antonio Messina