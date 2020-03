Sarà operativo da venerdì l'ospedale da campo in corso di allestimento con l'aiuto dei militari e dell'Aeronautica Militare Italiana.

Alcune ore fa infatti è atterrato al 3° Stormo un DC8 che trasportava personale e materiali sanitari donati dalla ONG americana "Samaritans Purse".

Il 3° Stormo fornisce il supporto alle operazioni di ricezione nonché di allestimento dell'ospedale da campo incorso di allestimento nel parcheggio dell'ospedale di Cremona, una delle zone che sono state colpite più duramente dal coronavirus.

Venerdì l'ospedale potrà già entrare in funzione in modo da accogliere i primi pazienti: ci saranno 15 tende con 60 posti letto dei quali 8 per la terapia intensiva e 60 operatori tra medici e infermieri. "Grazie ai nostri militari per la loro professionalità. Grazie a chi lo ha donato dimostrando ancora una volta l'amicizia verso l'Italia"

le parole di ringraziamento del Ministro della Difesa Guerini.