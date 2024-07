È un periodo di trasformazione nella diagnosi e nella cura della malattia di Alzheimer. Solo l'anno scorso, 2 anticorpi monoclonali che hanno come bersaglio gli aggregati di amiloide-β (Aβ), lecanemab e donanemab, hanno ricevuto la piena approvazione dalla Food and Drug Administration statunitense per il trattamento dell'Alzheimer in fase iniziale, sulla base di prove che il trattamento farmacologico era associato a un declino più lento di circa il 25%-35% sui principali risultati cognitivi e funzionali rispetto al placebo.

Gli anticorpi monoclonali anti-Aβ rappresentano la prima terapia molecolare specifica per l'AD ad entrare in clinica con farmaci mirati a influenzare altri target nella cascata patofisiologica dell'Alzheimer (ad esempio, tau, neuroinfiammazione) attualmente nella pipeline di sviluppo dei farmaci e sperimentazioni di terapie combinate all'orizzonte.

In questo quadro, arriva la notizia che un esame del sangue combinato con un tasso di accuratezza del 90% è in grado di determinare se una perdita di memoria sia dovuta alla malattia di Alzheimer, secondo un nuovo studio condotto presso l'Università di Lund in Svezia e pubblicato su JAMA Neurology. Attualmente i neurologi e altri specialisti della memoria diagnosticano correttamente l'Alzheimer nel 73% dei casi testati, e i medici di base hanno ancora meno successo, con un tasso di accuratezza di solo il 61%.

Una parte dell'esame del sangue consiste nella misurazione del plasma fosforilato tau 217, o p-tau217, uno dei numerosi biomarcatori del sangue che gli scienziati stanno valutando per l'uso nella diagnosi di lieve deterioramento cognitivo e morbo di Alzheimer in fase iniziale. Il test misura la proteina tau 217, che è un eccellente indicatore della patologia amiloide, ha affermato il coautore dello studio, Sebastian Palmqvist, professore associato e neurologo consulente senior presso l'Università di Lund in Svezia.

“Gli aumenti delle concentrazioni di p tau-217 nel sangue sono piuttosto consistenti nell'Alzheimer. Nella fase di demenza della malattia, i livelli sono più di 8 volte più alti rispetto agli anziani senza Alzheimer”, ha spiegato Palmqvist alla CNN.