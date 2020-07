Lo abbiamo conosciuto qualche mese fa con un brano di grande impatto, ora Stefano Mordenti, che in arte si fa simpaticamente chiamare MOR, ritorna in radio con un brano tutto nuovo dedicato alla figlia. Reduce da più di 500 passaggi radio, su un circuito di oltre 200 emittenti, “Passami il bicchiere”, aveva sia nel sound che nel significato del testo, il giusto mix tra un rock - e quindi un senso di rivalsa nella parte lirica- e la tenue appartenenza ad un pop leggero- e quindi la consapevolezza dei limiti, ma anche delle potenzialità che la musica, come le parole, possono trasmettere. E proprio tale consapevolezza…tale profondità evocativa viene ben espressa in modo chiaro e diretto nel nuovo singolo di MOR intitolato A PIEDI NUDI CORRI.

Se il brano precedente era stato tra i 150 brani indipendenti più trasmessi dalle radio, con A PIEDI NUDI CORRI Mordenti vuole stupire ancora una volta e, se non con l’irriverenza che caratterizzava “Passami il bicchiere”, con la delicatezza espressa in questa canzone dedicata al momento forse più importante nella vita di un uomo, ossia la nascita di una figlia; un evento che le parole, da sole- come spiega lo stesso artista- fanno fatica a raccontare, ma ecco che la musica, come sempre, riesce a dar voce alle emozioni. L’emozione di tenerla per la prima volta tra le sue braccia, di volerla proteggere a tutti i costi, di immaginare un futuro roseo dove lei possa essere felice….Tutto questo, con u una delicatezza a tratti commovente, viene narrato in A PIEDI NUDI CORRI; una ballata pop-rock dove le immagini scorrono con la stessa dolcezza dello sguardo di un padre che guarda gli occhi di sua figlia appena venuta alla luce. Una forza emotiva nel cuore di un padre colmo di gioia, il quale non può non comunicare quanto è grande e incommensurabile il bene che reca per lei: un amore che non conosce limiti di tempo e che anzi, si accresce con esso nella misura in cui aumenta la gioia nel vederla crescere.

Sonia Bellin

open.spotify.com/track/577XlCCErxWRPAhlcFpLl3

Sito web: www.stefanomormordenti.com

FB: www.facebook.com/stefano.mordenti

FB: www.facebook.com/morstefanomordenti

Instagram: www.instagram.com/mordentistefano/

VIDEO MUSICALI

A PIEDI NUDI CORRI 9/08/2019

www.youtube.com/watch?v=dSQikYg0q7E

LUNA 24/05/2014

www.youtube.com/watch?v=Nqe7gXChnGs