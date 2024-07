Il Piano Transizione 5.0 si rivolge a tutte le aziende che, nel periodo 2024-2025, intendono investire in nuove strutture produttive in Italia o in progetti innovativi che conseguano una significativa riduzione dei consumi energetici. Questa iniziativa ha lo scopo di incentivare l'innovazione e promuovere l'efficienza energetica.

Per accedere ai benefici di questo piano, le aziende devono effettuare investimenti che soddisfino determinati criteri.

Specificamente, gli investimenti devono riguardare l'acquisto di beni trainanti, e risultare in una diminuzione dei consumi energetici di almeno il 3% per le infrastrutture produttive e del 5% per i processi produttivi coinvolti.

Sbagliare il tipo di acquisto o di accoppiamento tra investimento trainante e trainato vuol dire perdere l'accesso all'agevolazione.

Abbiamo scritto questo articolo proprio per evitare che questo accada a te.