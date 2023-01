Il 17 Dicembre 2022, nell’elegante cornice dell’Hotel Vittoria di Brescia, l’Avvocato d’affari Monica Pagano, founder dello Studio Pagano & Partners, in collaborazione con Globo Communication, ha organizzato un prestigioso evento per celebrare i suoi 40 anni all’insegna dell’aiuto del prossimo, sostenendo la Onlus Mariana e il progetto “Imprenditori in difficoltà”.

Il progetto punta proprio ad aiutare economicamente questa fetta di popolazione, non limitandosi ad offrire un sostegno economico, ma garantendo anche un aiuto psicologico e un supporto emotivo, fondamentali per persone che vedono in pochi mesi crollare ogni certezza professionale e familiare.

L’evento è iniziato con un welcome drink, nella zona bar dell’elegante hotel, dove l’esperto di bartending ha preparato cocktail di tendenza e servito prestigiosi vini delle case vitivinicole Rivetto, Massucco e Piemunteisa agli ospiti e agli amici arrivati per Monica Pagano, come industriali, personaggi del mondo della comunicazione e del giornalismo e molti volti noti, come Cecilia Capriotti, Guendalina Canessa, Alessandro Cecchi Paone, Iconize, solo per citarne alcuni.

Nella Sala degli Specchi gli ospiti sono stati accolti ai tavoli con mise en place eleganti e di tendenza e un menu creato appositamente per l’occasione.

Non sono mancate le foto davanti al backdrop e gli interventi di imprenditori e dei vertici della Onlus Mariana, che hanno ringraziato Monica Pagano per l’impegno a loro favore.

Per il compleanno di Monica Pagano era stata preparata una deliziosa torta che riproduceva la festeggiata, celebrata anche da cascate di fuochi d’artificio davanti all’entrata dell’albergo e, successivamente, dagli applausi dei presenti sul dancefloor durante il djset di Yan King.

Non sono mancate le assegnazioni di alcune targhe e onorificenze e la mostra delle opere dell’artista Greta Pllana, nell’ultima serie delle sue opere, Fiori Spinosi, metafora delle donne vittime di violenza domestica e della società patriarcale in Albania.

I cardi di montagna che l'artista ha fotografato durante le sue escursioni sono diventati, quindi, evocativi di un'esigenza e una possibilità di difesa e forza nel contrastare questo fenomeno.

L’Avvocato d’affari Monica Pagano, negli anni, è stata affiancata dall’amico e socio Avvocato Matteo Marini, professionisti iscritti rispettivamente all’Ordine degli Avvocati di Milano e di Brescia. Partendo dalla Lombardia oggi lo studio svolge la propria attività in tutto il territorio nazionale.

Lo studio vanta un pool di oltre 30 avvocati che si occupano di tutti i rami del diritto, più altri collaboratori, tutti suddivisi in dipartimenti offrendo così ai clienti - imprese e privati - una consulenza a 360 gradi.

Negli ultimi anni si è occupato di vari settori -prevalentemente nel campo del diritto civile, con particolare riferimento alle materie del diritto e contenzioso bancario, fallimentare e societario, con un’attenzione specifica anche alla contrattualistica- ma lo Studio è fondamentalmente incentrato sulla ristrutturazione del debito di imprese e privati, tributario, immobiliare, real estate, settore NPL, proprietà intellettuale e sul sovraindebitamento, materie rispetto sulle quali è stata indiscutibilmente acquisita una consolidata esperienza a livello nazionale.

Altro fiore all’occhiello è il reparto dello studio che si occupa di diritto della moda e dello spettacolo in grado di affrontare i complessi problemi legali che interessano questo settore.

Monica Pagano può, a pieno titolo, definirsi, con il suo Studio, un avvocato del futuro: Pagano & Partners, infatti, grazie all’esperienza maturata, entra a gamba tesa nel futuro digitale fatto di Blockchain, criptovalute, NFT, sistemi tokenizzazione e smart contract.