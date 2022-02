Mentre si fa sempre più drammatica la situazione ai confini dell'Ucraina, aumenta di conseguenza la preoccupazione nelle parole dei leader occidentali che si sono schierati apertamente nel loro supporto a Kiev.

Questo è quanto ha detto oggi la presidente della Commissione Ue, von der Leyen, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

"Il motivo stesso per cui è stata creata la nostra Unione è quello di porre fine a tutte le guerre in Europa. Pertanto, il mondo sta osservando incredulo mentre affrontiamo il più grande concentramento di truppe sul suolo europeo dai giorni più bui della Guerra Fredda. L'Ucraina ha appena festeggiato i 30 anni di indipendenza. C'è un'intera generazione di ucraini nati e cresciuti in un paese libero. Sono figli della democrazia. Ma ora si confrontano, quotidianamente, con aggressioni e interferenze esterne. Alcuni di loro hanno perso parenti o compagni di classe nella guerra del Donbass. Si trovano di nuovo di fronte alla prospettiva della coscrizione, per combattere una guerra che non vogliono, ma che Mosca potrebbe imporre loro. Questo è ciò che significano in pratica le politiche del Cremlino: instillare paura e chiamarla sicurezza; negare a 44 milioni di ucraini di decidere liberamente sul proprio futuro; negare il diritto di un Paese libero all'indipendenza e all'autodeterminazione. E le conseguenze di questo approccio non peserebbero solo sull'Ucraina.Il Cremlino non sta solo cercando di minare l'intera architettura della sicurezza europea, i principi di Helsinki che hanno reso più sicuri tutti i paesi europei, inclusa la Russia. Sta anche violando la Carta delle Nazioni Unite, in cui si afferma che i Paesi "si asterranno dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato". Non possiamo lasciare che questo avvenga.Siamo di fronte a un palese tentativo di riscrivere le regole del nostro sistema internazionale. Basta leggere il recente comunicato diffuso dai leader russi e cinesi. Cercano una "nuova era", come si suol dire, per sostituire l'ordine internazionale esistente. Preferiscono il governo del più forte allo Stato di diritto, l'intimidazione invece dell'autodeterminazione, la coercizione invece della cooperazione. Speriamo ancora che la pace prevalga e che la diplomazia riesca a farci approdare lì.Consentitemi di parlare di come l'Europa può sostenere questo sforzo. In primo luogo, dovremmo essere pronti a rispondere. Noi, l'Unione europea e i suoi partner transatlantici, abbiamo preparato un solido pacchetto di sanzioni finanziarie ed economiche, anche in materia di energia e tecnologia all'avanguardia. Se il Cremlino colpisse, possiamo imporre costi elevati e gravi conseguenze agli interessi economici di Mosca. Il pericoloso piano del Cremlino, che viene direttamente da un passato oscuro, potrebbe costare alla Russia un futuro prospero.In secondo luogo, la diversificazione. Un'Unione europea forte non può dipendere così tanto da un fornitore di energia che minaccia di scatenare una guerra nel nostro continente. Gazprom sta deliberatamente cercando di immagazzinare e consegnare la minor quantità di gas possibile mentre i prezzi e la domanda stanno salendo alle stelle. Un comportamento curioso per un'azienda. Dobbiamo diversificare sia i nostri fornitori che le nostre fonti di energia. Questo lavoro è già in corso. Abbiamo contattato i nostri partner e amici in tutto il mondo. E oggi posso dire che anche in caso di interruzione totale dell'approvvigionamento di gas da parte della Russia, siamo al sicuro per questo inverno. E nel medio e lungo termine, stiamo raddoppiando le energie rinnovabili. Ciò aumenterà l'indipendenza strategica dell'Europa in materia di energia.Terzo, sostenere la democrazia in Ucraina. Da sette anni ormai, la leadership russa ha cercato di destabilizzare l'Ucraina: guerra ibrida, attacchi informatici, disinformazione, e così via. Eppure, il Paese è ora più forte di sette anni fa. Perché ha scelto la strada della democrazia e dell'amicizia di altre democrazie. Pensate ancora ai giovani ucraini, la generazione post-sovietica. Sanno che la loro democrazia non è perfetta. Ma è perfettibile e si rafforza anno dopo anno. Questo è ciò che la distingue dall'autocrazia. Le democrazie prospere sono la più grande paura degli autocrati. Perché la loro propaganda fallisce, quando i cittadini sono informati da dei media indipendenti e dal libero scambio di idee. Perché i cittadini liberi dicono la verità al potere. Perché la credibilità e la fiducia sono più sostenibili del controllo e della coercizione. Ed è proprio per questo che l'Europa sostiene il percorso dell'Ucraina verso la democrazia. Rende l'Ucraina un posto migliore in cui vivere per la sua gente e un vicino migliore, sia per l'Unione Europea che per la Russia.Il mio quarto e ultimo punto riguarda l'unità. Dall'inizio di questa crisi creata dal Cremlino, l'Unione europea e la comunità transatlantica sono pienamente allineate e unite. Sosteniamo l'Ucraina per resistere all'enorme pressione di Mosca. Quando il governo russo ha cercato di dividerci, più e più volte, abbiamo risposto con una voce e un messaggio comune. ..."