Benvenuti a La Voce di Ulisse, il vostro podcast di riferimento per tutto ciò che riguarda il trasporto pubblico a Roma.

Oggi parleremo di una notizia che promette di rivoluzionare i nostri spostamenti in città. Immaginate una Roma più efficiente, più sicura, pronta ad accogliere milioni di pellegrini per il Giubileo del 2025.

Con un nuovo DPCM, il Governo ha stanziato 43 milioni di euro per potenziare i servizi di trasporto pubblico. Cosa significa questo per noi cittadini? Scopritelo con noi in questo episodio ricco di dettagli e novità.

