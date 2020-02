Pietro Del Vaglio, interior designer di fama mondiale," poeta dell'abitare" non si smentisce mai, come la sua inesauribile creatività.

Infatti, in occasione della 70ª edizione del Festival di Sanremo condotto quest'anno per la prima volta da Amadeus ha disegnato in un unico esemplare la poltrona SEVENZERO.

La poltrona fotografata con Amadeus da Claudio Porcarelli ha conquistato anche la cover del settimanale Oggi per il numero speciale da collezione dedicato al festival numero 70 e che ha lanciato l'originale poltrona.

Pietro Del Vaglio, è più che un interior designer, un artista di gran gusto e talento che mette passione nei suoi lavori realizzando veri e propri capolavori in giro per il mondo.

Il progetto è nato col fotografo Claudio Porcarelli in stretta collaborazione col grande manager Lucio Presta per Amadeus, protagonista con la creazione di Del Vaglio dell’imperdibile pubblicazione in edicola.