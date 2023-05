Ha preso il via in questi giorni “The evidence behind naturals”, il nuovo ciclo internazionale di seminari scientifici Aboca. Il tour farà tappa in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Germania e Polonia, raggiungendo oltre 30 città europee.

L’iniziativa in Italia è rivolta esclusivamente a farmacisti ed erboristi. Durante i seminari saranno approfondite le ultime novità sull’utilizzo delle sostanze naturali per la salute. In particolare, si parlerà degli importanti risultati degli ultimi studi clinici e il contesto regolatorio del nuovo regolamento europeo dei dispositivi medici MDR 2017/745.

Da sempre Aboca investe sulla formazione dei professionisti della salute e sulla divulgazione scientifica, come strumento per far conoscere sempre meglio il potenziale terapeutico e le evidenze cliniche nell’utilizzo delle sostanze naturali per la salute.

Per i professionisti della salute che volessero partecipare ad una tappa del tour “The evidence behind naturals” o volessero saperne di più, è possibile contattare il proprio referente Aboca di zona. Aboca è una healthcare company italiana che si occupa di cura della salute attraverso prodotti 100% naturali efficaci e sicuri, basati su evidenze scientifiche e sviluppati secondo l’approccio della Systems Medicine. Di recente ha anche ottenuto il prestigioso riconoscimento di b corp company che conferma il suo impegno costante per la sostenibilità aziendale.