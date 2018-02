Come affrontare il cambiamento delle abitudini alimentari senza perdere il sorriso?

Il primo passo verso il peso forma e verso una salute migliore è modificare la nostra alimentazione. Al solo pensiero alcune persone rabbrividiscono e siamo in tanti a rimandare a “data da destinarsi” l’inizio della “vita nuova”.

Ma cambiare le abitudini alimentari non deve necessariamente essere una fonte di stress. Basta infatti adottare alcuni trucchi, per rendere più semplice e facile questo passaggio verso un benessere migliore.

In fondo, non è così complicato: basta attendere 20 minuti per capire se si ha ancora fame, usare meno sale e più spezie, prima di altri cibi mangiare prima le verdure, utilizzare cibi genuini e non dimenticare iul palato!