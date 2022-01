"MESSIAH" IL NUOVO SINGOLO DEL CANTAUTORE MATTEO PERIFANO

(RADIO DATE 14/01/2021)

Si intitola “Messiah” il nuovo singolo del cantautore Matteo Perifano dal 14 gennaio in tutte le radio e digital store.



Messiah è un brano dall’anima pop-rock in cui echi di scene del Vangelo si fondono con i problemi della contemporaneità, cercando, tramite slogan televisivi e scene domestiche di restituire un punto di vista sull’Italia di oggi.



Matteo Perìfano nasce a Benevento nel 1993. Spinto dall’ascolto dei cantautori italiani Dylan, di Bowie e dei Beatles inizia a suonare la chitarra a dodici anni. In seguito entra a far parte come bassista di un gruppo (Policrom), con cui incide nel 2009 un primo EP. Trasferitosi a Roma per iniziare il suo percorso di studi in Filosofia, ha modo in questo periodo di approcciarsi più seriamente alla musica e inizia cosı̀ a studiare pianoforte e composizione. Sarà proprio l’incontro con i compositori classici e con le atmosfere musicali e letterarie del romanticismo a fare da sfondo alla stesura del suo primo album da solista: “Uomo europeo” - nove arie contemporanee per quartetto d’archi, pianoforte e voce - arrangiato interamente dall’autore e prodotto e mixato da Marco Tagliola (coproduttore artistico dei Baustelle in: Fantasma, L’amore e la violenza). Nel 2019 partecipa a Musicultura. Il singolo Messiah anticipa l’uscita del suo nuovo album prevista nei prossimi mesi.

