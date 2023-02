Il Ministero degli Esteri cinese, attraverso il suo portavoce Wang Wenbin, ha reso noto che il membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese Wang Yi (ex Consigliere di Stato e Ministro degli Esteri) dal 14 al 22 febbraio visiterà l'Ungheria, l'Italia, la Francia e la Federazione Russa.

Secondo quando riportato dall’Agenzia ANSA, Wang Yi parteciperà anche alla 59esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco e "terrà un discorso alla sessione cinese per comunicare la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile sostenuta dal presidente Xi Jinping e condividere la posizione di Pechino sulle principali questioni globali".

Con il viaggio dell'alto diplomatico cinese, la Repubblica Popolare Cinese potrebbe svolgere un ruolo costruttivo come mediatore di pace tra la Russia e la NATO.

Poiché non è ancora nota l’agenda della visita di Wang Yi in Italia, l’ipotesi più accreditata è che la visita di Stato potrebbe essere l’occasione per preparare, tra l’altro, anche il viaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pechino, dopo l’invito esteso dal leader Xi Jinping in occasione del bilaterale tenutosi a margine del G20 di Bali, in Indonesia.

Va anche sottolineato che a Palazzo Chigi è distaccato Luca Ferrari, sherpa G7/G20, fino alla fine del 2022 Ambasciatore a Pechino; la sua presenza potrebbe essere utile all’approccio ad una nuova fase di relazioni tra il Governo Italiano e la Repubblica Popolare Cinese.