Quando l’esperienza decennale di un team specializzato in raccolte fondi online e percorsi all’avanguardia incontra il mondo dei dati e dell’Intelligenza Artificiale, i risultati possono essere sorprendenti. C’è aria di novità in casa Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Dopo il lancio, l’anno scorso, dell’innovativo Virtual Manager - ovvero un modo di utilizzare l’intelligenza artificiale per chiunque desideri lanciare una campagna di raccolta fondi - e aver introdotto una nuova Beta che fornisce supporto nella creazione dei contenuti, è arrivato il momento di presentare l’ultima novità: un Hub di progettazione che permetterà a tutti di costruire una campagna di raccolta fondi in modo guidato, con suggerimenti personalizzati, e di ottimizzare, in questo modo, il racconto del proprio progetto.

Grazie a questo strumento sarà possibile guidare gli utenti in un percorso di progettazione e studio dell’idea di partenza, fino a svilupparla completamente grazie ai suggerimenti dall’Intelligenza Artificiale. Sarà inoltre possibile ricevere un brief gratuito e generare esclusivi contenuti di comunicazione utili alla campagna, come testi per i social media, analisi dei target di riferimento fino alla stesura del comunicato stampa.

Un supporto, in tempo reale, sarà sempre a disposizione, grazie al team della Customer Care di Produzioni dal Basso, insieme all’opportunità di ricevere consulenze gratuite in merito al progetto in via di sviluppo, fino all’occasione di accedere a centinaia di webinar e corsi (anch’essi gratuiti) su Attiviamo Energie Positive.

Più semplice e accessibile, il crowdfunding diventa alla portata di tutti e anche coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle raccolte fondi online potranno, in questo modo, usufruire dell’esperienza e dei dati di Produzioni dal Basso per migliorare le performance e facilitare il proprio iter: insomma, un vero e proprio lavoro in comune e di condivisione, con tutta la community, degli strumenti utili per la propria campagna di crowdfunding.



Per maggiori informazioni: https://progettazione.produzionidalbasso.com/