Nelle qualifiche del GP dell'Emilia-Romagna, Bagnaia, con il tempo di 1:30.031, migliora nuovamente il record del circuito di Misano e conquista la pole per le due gare del weekend in una prima fila tutta Ducati con la Pramac di Martin, sulla seconda casella della griglia a +0.214, affiancata all'altra moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale guidata da Bastianini, terzo a +0.533.

Subito dietro, con distacchi superiori ai 6 decimi troviamo Brad Binder (KTM), che insieme a Oliveira (Aprilia Trackhouse) si è qualificato in Q1, Pedro Acosta (KTM GasGas) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46).

Solo settimo tempo per Marc Marquez (Pramac), caduto a meno di 5 minuti dalla fine della Q1 ma che, una volta rientrato in pista, non è riuscito, in due tentativi, a piazzare un tempo che lo avvicinasse almeno alla prima fila, distante oltre 8 decimi. Al suo fianco partiranno l'Aprilia di Vinales e la Yamaha di Quartararo.

Gli altri piloti in Q2, che partiranno in quarta fila, sono nell'ordine Morbidelli (Pramac), A. Espargaro (Aprilia) e Oliveira.

La gara Sprint, nel pomeriggio di sabato, prenderà il via alle ore 15:00.





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1837424936803090557/photo/1