Mercoledì, lo staff medico che segue il decorso ospedaliero di papa Francesco dopo la recente laparotomia cui è stato sottoposto la scorsa settimana ha diffuso un nuovo bollettino in cui ha comunicato che il pontefice ha riposato bene durante la notte e che, come già per tutta la giornata di ieri, si è dedicato "all'attività lavorativa", oltre che alla lettura e alla preghiera, recandosi nella Cappellina dell'appartamento privato al decimo piano dell'ospedale.

"Il decorso clinico - prosegue la nota - sta procedendo regolarmente, senza complicanze [e], pertanto, il Papa sta programmando la dimissione per i prossimi giorni".