In vista delle prossime date invernali e con l’intenzione di portare sui palchi anche un brano natalizio, la band Slick Steve And The Gangsters ha messo le mani su “Lonely This Christmas”, un singolo del 1974 portato ai vertici delle charts dai Mud, glam-rock band inglese che in quegli anni ebbe molto successo anche oltremanica.

I Mud, per questa canzone, si ispirarono al re del Rock’n’Roll, Elvis Presley, interpretandola come solo lui avrebbe potuto fare ma alleggerendone l’omaggio con la tipica autoironia britannica.

Allo stesso modo, Slick Steve and the Gangsters, l’hanno fatta loro rispettandone le caratteristiche e rivisitandole con il loro stile. Il brano è stato riarrangiato e registrato in presa diretta, coerentemente con l’approccio di cui il genere necessita. "Lonely this Christmas" vuole essere il regalo di Natale 2024 di Slick Steve and the Gangsters ai fan che da anni li seguono appassionatamente per tutto lo stivale, inserendola nel repertorio e aggiungendola allo show ormai consolidato della high-energy circus-r’n’r band angloitaliana per eccellenza.

Quartetto esplosivo formato nel 2011 a Brescia. Il progetto è basato su una consapevole contaminazione artistica di sonorità vintage e moderne, swing, rock’n roll e performance circensi, che spaziano dalla magia alla giocoleria.

https://www.youtube.com/watch?v=Kg1tHOQVPGo