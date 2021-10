Tra settembre e ottobre 2021 i dj producer Andrew Novelli e Nicola Serena sono decisamente scatenati: fanno uscire tanti diversi nuovi brani su label diverse, tra cui la loro Kantara Records.

Tra le altre tracce, ecco il 15 ottobre 'You were my hero' , un brano in cui spicca la spettacolare voce della super sexy Honey. Il brano esce in due versioni, una per le radio e una dub x i club." La traccia ha un ritmo serrato, quasi al limite del genere house", spiega Andrew Novelli.

Qualche giorno fa è invece stata la votla di "Black Volta River". E' un brano con sonorità decise, inseriribile senz'altro nella afro house. C'è anche una versione house lounge. "Entrambe le versioni comunque sono altamente consigliate il momento dell'aperItivo", scherzano Andrew Novelli e Nicola Serena. Purché si tratti di un aperitivo pieno di energia, ovviamente.

La quarta produzione dei due artisti, "Techno Mama", verrà invece pubblicata su etichetta D:Side il 29 ottobre. E' un disco a cui Andrew Novelli tiene molto, visto che durante la realizzazione del brano è venduta a mancare la sua mamma, dunque questo brano è prima di tutto un tributo a lei. La promozione tra i dj del brano è già iniziata e i primi feedback sono decisamente positivi.



Andrew Novelli su Instagram, uno dei suoi post più recenti:

https://www.instagram.com/p/CUw34S_jPrH/