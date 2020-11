Le pratiche commerciali di distributori e GDO obbligano spesso i produttori ad accumulare grosse eccedenze in magazzino. L’invenduto viene poi spesso distrutto, contribuendo così allo spreco alimentare, oltre che ad aumentare i costi per l’azienda produttrice. La stessa logica vale per qualsiasi prodotto fallato o non conforme agli standard ricercati dalla GDO e dai distributori.

L’industria alimentare sta però sviluppando una forte consapevolezza nel dover ridurre il proprio impatto ambientale, soprattutto a seguito delle pressioni da parte della comunità che li circonda. Oltre a questo, i clienti sono spesso alla ricerca di soluzioni vantaggiose per risparmiare sull’acquisto di generi alimentari, in modo particolare sui prodotti artigianali di alta qualità.

In questo contesto si inserisce Bestbefore, il primo e-commerce dedicato alla vendita di prodotti alimentari di alta qualità che sono vicini alla scadenza, imperfetti o in surplus. Il portale ritira i prodotti a 14 giorni dalla data di scadenza, inserendoli sulla piattaforma, e, da quel momento, grazie all’algoritmo sviluppato dalla società, inizia ad applicare uno sconto progressivo che arriva ad un massimo del 50%, a 7 giorni dalla scadenza. Il risultato? Meno cibo sprecato, risparmio economico e produttori e acquirenti soddisfatti di aver fatto qualcosa per migliorare la sostenibilità dei loro consumi.

«La riduzione dello spreco alimentare rappresenta una delle sfide più impegnative del nostro periodo. Lo spreco alimentare porta infatti con sé un danno economico importante, ma allo stesso tempo contribuisce, in maniera cruciale, al cambiamento climatico. Ci sentiamo anche noi parte del problema e, proprio per questo, stiamo portando avanti una soluzione per dare una seconda vita al cibo che normalmente viene gettato via” ha dichiarato Nikas Bergaglio, CEO & Co-fondatore di Bestbefore. “Al momento non c’è nessun player sul mercato che utilizzi l’e-commerce per la vendita di prodotti in scadenza, imperfetti o in surplus. I servizi già presenti sul mercato combattono infatti solo in parte il problema dello spreco alimentare, visto che nessuno di loro permette di scegliere, con precisione, quale prodotto andare a comprare” conclude Tommaso Vassura, COO di Bestbefore.





Maggiori informazioni su Bestbefore:

Attiva dal Novembre 2020, la società punta tutto sulla crescita a cavallo fra il 2020 e il 2021, con obiettivo di fatturato a un 1 milione di euro entro la fine del 2022. A metà 2021 verrà inoltre messa online la versione “business” della piattaforma, così da poter collaborare direttamente con ristoranti e aziende.